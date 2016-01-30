  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۵

در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات؛

مركز توانمندسازی و تسهيل‌گری كسب وكارهای نوپا افتتاح می‌شود

مركز توانمندسازی و تسهيل‌گری كسب وكارهای نوپا افتتاح می‌شود

مركز توانمندسازی و تسهيل‌گری كسب وكارهای نوپا در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی در حوزه فناوری‌های بومی، افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای اهداف خود مبنی بر حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپا و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فناوری اطلاعات، «مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب وکارهای نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات» را همزمان با ایام الله مبارک دهه فجر، راه‌اندازی می‌کند.

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در این باره گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون نشست های جامعی با ذينفعان و اعضای زيست‌بوم كارآفرينی در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد که بر همین اساس ساختار سازمانی و طرح كسب و كار مركز طی پروژه «تدوين ضوابط و معيارهای ايجاد مركز توانمندسازی و تسهيل‌گری كسب و كارهای نوپای فاوا» براساس اصل عدم مداخله دولت در حوزه تصدی گری و افزایش حمایتهای منسجم از بخش خصوصی طراحی شد.

وی ترویج و تسهیل ارزش‌آفرینی، بررسی و تلاش برای توسعه بازار، تیم‌سازی، شبکه‌سازی و هم‌افزایی، خدمات و مشاوره کسب‌وکار و نیز خدمات و مشاوره قانونی را از جمله اهداف این مرکز دانست و ادامه داد: با توسعه این مرکز، ارتباط مستقیم با بازیگران مختلف بازار و صنعتگران بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برقرار می‌شود.

باقری اصل افزود: این مرکز درگاهی برای تجمیع حمایتهای دولت از کسب و کارهای نوپای ICT بوده و در این راستا و براساس اختیارات و مقررات تدوین شده به ویژه آیین نامه توسعه و گسترش کاربردهای فاوا در تلاش برای افزایش همکاری ها و هماهنگی‌های بین بخش دولتی و غیردولتی خواهد بود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این مرکز به دنبال پاسخگویی به نیاز اعضای زنجیره‌ ارزش زیست بوم کسب وکارهای نوپای فاوا بوده و تلاش دارد با همفکری بخش خصوصی برای بهینه‌سازی راه‌کارهای ملی، چاره جویی کند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب وکارهای نوپا در تلاش برای حفظ تعادل بازار در بخش‌های مختلف زیست‌بوم کسب ‌وکارهای نوپا بوده و برای تقویت حلقه‌های ضعیف‌تر زیست‌بوم فعالیت خواهد کرد.

این مرکز فردا یکشنبه ۱۱ بهمن ماه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران ارشد حوزه فاوا افتتاح می شود و وبگاه این مرکز به نشانی اینترنتی www.ictstartups.ir‌ برای شناسایی و ارتباط با بازیگران صنعت فاوا طراحی شده است.

کد مطلب 3037097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها