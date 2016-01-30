به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای اهداف خود مبنی بر حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپا و سرمایهگذاری بخش خصوصی فناوری اطلاعات، «مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب وکارهای نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات» را همزمان با ایام الله مبارک دهه فجر، راهاندازی میکند.
رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در این باره گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون نشست های جامعی با ذينفعان و اعضای زيستبوم كارآفرينی در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد که بر همین اساس ساختار سازمانی و طرح كسب و كار مركز طی پروژه «تدوين ضوابط و معيارهای ايجاد مركز توانمندسازی و تسهيلگری كسب و كارهای نوپای فاوا» براساس اصل عدم مداخله دولت در حوزه تصدی گری و افزایش حمایتهای منسجم از بخش خصوصی طراحی شد.
وی ترویج و تسهیل ارزشآفرینی، بررسی و تلاش برای توسعه بازار، تیمسازی، شبکهسازی و همافزایی، خدمات و مشاوره کسبوکار و نیز خدمات و مشاوره قانونی را از جمله اهداف این مرکز دانست و ادامه داد: با توسعه این مرکز، ارتباط مستقیم با بازیگران مختلف بازار و صنعتگران بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برقرار میشود.
باقری اصل افزود: این مرکز درگاهی برای تجمیع حمایتهای دولت از کسب و کارهای نوپای ICT بوده و در این راستا و براساس اختیارات و مقررات تدوین شده به ویژه آیین نامه توسعه و گسترش کاربردهای فاوا در تلاش برای افزایش همکاری ها و هماهنگیهای بین بخش دولتی و غیردولتی خواهد بود.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این مرکز به دنبال پاسخگویی به نیاز اعضای زنجیره ارزش زیست بوم کسب وکارهای نوپای فاوا بوده و تلاش دارد با همفکری بخش خصوصی برای بهینهسازی راهکارهای ملی، چاره جویی کند.
باقری اصل خاطرنشان کرد: مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب وکارهای نوپا در تلاش برای حفظ تعادل بازار در بخشهای مختلف زیستبوم کسب وکارهای نوپا بوده و برای تقویت حلقههای ضعیفتر زیستبوم فعالیت خواهد کرد.
این مرکز فردا یکشنبه ۱۱ بهمن ماه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران ارشد حوزه فاوا افتتاح می شود و وبگاه این مرکز به نشانی اینترنتی www.ictstartups.ir برای شناسایی و ارتباط با بازیگران صنعت فاوا طراحی شده است.
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