به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید از غیبت «جو بایدن» رئیس جمهور این کشور در کنفرانس سوئیس درباره اوکراین خبر داد.

بر اساس اعلام کاخ سفید، «کامالا هریس» معاون رئیس جمهور آمریکا به جای بایدن در این رخداد حضور خواهد داشت.

همچنین علاوه بر هریس، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی ایالات متحده نیز در کنفرانس سوئیس درباره اوکراین شرکت خواهد کرد.

رسانه‌های خبری اعلام کردند که دلیل غیبت بایدن در این کنفرانس، حضور وی در پویش جمع‌آوری کمک برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آمریکا در هالیوود است.

گفتنی است سوئیس قرار است در اجلاسی دو روزه (۱۵ و ۱۶ ژوئن -۲۶ و۲۷ خرداد) در شهر «لوسرن» میزبان سران کشورهای اروپایی باشد. سفیر مسکو در سوئیس در ماه آوریل گفت که روسیه به این اجلاس دعوت نشده است و حتی اگر دعوت هم می‌شد، در آن شرکت نمی‌کرد.