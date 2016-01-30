انتخاب ۱۰۵ اثر برای حضور در بخش نقاشی رویداد هنری «بهارستان»

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران بخش نقاشی سالانه هنرهای شهری بهار تهران ۱۰۵ اثر از میان یک هزار و ۳۹۲ اثر ارسال شده به دبیرخانه رویداد «بهارستان» را برای اجرا در ایام سال نو انتخاب کردند .سید مجتبی موسوی معاون فرهنگی و هنرهای شهری با اشاره به اینکه مرحله اول داوری این رویداد به پایان رسیده، توضیح داد: طبق مهلت اعلام شده در فراخوان یک هزار و سیصد و نود و دو طرح به دبیرخانه ارسال شد و از این تعداد، هیأت داوران ۷۵ اثر را برای اجرا در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انتخاب کردند.
وی با اشاره به اینکه محمدعلی بنی اسدی، خسرو خسروی، کاظم چلیپا، علی ذاکری و کیانوش غریبپور اعضای هیأت داوران این بخش هستند، ادامه داد: این افراد پس از بحث و بررسی آثار یاد شده را انتخاب کردند که علاوه بر آثار انتخاب شده، ۳۰ هنرمند پیشکسوت و مدعو هم طرحهایشان را در اختیار دبیرخانه قرار دادهاند و در زمانبندی که به زودی اعلام میشود به اجرای ایدههایشان میپردازند.
موسوی درباره جانمایی نقاشی دیواریها در سطح شهر، گفت: طرحهای منتخب در جلساتی با حضور هیات داوران، گروههای مشاور و ناظر در نقاط مختلف شهر جانمایی و اجرا میشود. این در حالی است که فاکتوهای مورد نظر در انتخاب آثار شامل تطبیق طرح با ارتفاع و مساحت دیوارها، ویژگیهای شخصی آثار، قابلیت اکران طرح در فضای شهری و مخاطب پذیری بود که هیأت داوران در انتخاب آثار در نظر گرفتند. به زودی نیز زمان اکران طرحهای نقاشی دیواری رویداد هنری «بهارستان» به هنرمندان اعلام میشود.
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