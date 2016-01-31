اعلام زمینه های همکاری میان دانشگاه آزاد و یونسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید میرزاده روز گذشته در نشستی با مسئولان کمیسیون ملی یونسکو در ایران زمینه های همکاری میان این دو سازمان را مورد بررسی قرار دارد.

وی با ابراز تمایل برای برقراری ارتباط و همکاری با یونسکو در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی اظهار داشت: یونسکو مجموعه خوش نامی بین سازمان های جهانی است و تمامی سازمان ها به نحوی سعی می کنند از این مجموعه در توسعه برنامه های خود استفاده کنند.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: متاسفانه تمامی سازمان هایی که ایران در آن عضویت دارد فقط حق عضویت می پردازد در حالی که کشورهای دیگر بیشترین بهره را می برند.

وی پیشنهاد داد دانشگاه آزاد به عنوان یک مدل موفق در زمینه ارائه آموزش های علمی-فرهنگی ثبت شود.

میرزاده درباره زمینه های همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و یونسکو گفت: حفاظت از محیط زیست، آموزش های ابتدایی و متوسط به دانش آموزان و دانشجویان سازمان سما و ... می تواند از زمینه های همکاری مشترک لحاظ شود.

دکتر طه هاشمی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد نیز در این جلسه گفت: این دانشگاه تاکنون فعالیت های قابل توجهی در حوزه اجتماعی انجام داده است، از جمله می توان به جشنواره صلح و سلام اشاره کرد. این جشنواره با توجه به ابعاد جهانی و تصویر نازیبایی که از اسلام در دنیا ارائه می شود، بر پاشده است.

هاشمی همچنین گرامیداشت مفاخر ۱۰۰ سال اخیر، برنامه ریزی برای توسعه و تقویت زبان فارسی و ... از مهمترین برنامه های حوزه اجتماعی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد.

وی در ادامه پیشنهاد داد از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی برای ثبت اسناد تاریخی و ملی استفاده شود.

دکتر سعد الله نصیری قیداری سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز با اشاره به پیشنهادهای رئیس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از نظر مکانیزم تاسیس و اجرا یک سازمان مردم نهاد منحصربفرد به شمار می رود که می توان برای ثبت آن برنامه ریزی کرد.