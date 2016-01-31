سیدحسن خمینی: امیدوارم که انتخابات پیش رو مبارک باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدحسن خمینی نیز در این مراسم در سخنانی با تبریک ایام دهه مبارک فجر به رییس جمهوری، اعضای هیأت دولت و با قدردانی از تلاش دولت برای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها اظهار داشت: رییس جمهوری یکی از فرزندان امام و سربازان خط امام هستند و توانمندی خود را به همه نشان دادند و جامعه به عزم و توان ایشان امیدوار است.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد انتخابات پیش رو برای همه ملت مبارک باشد و بتواند یک بار دیگر حضور عمومی مردم را شکل داده تا با اتکا به آن، روزهای هر چه بهتری را در جامعه شاهد باشیم.