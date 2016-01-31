  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

در مراسم تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام؛

سیدحسن خمینی: امیدوارم که انتخابات پیش رو مبارک باشد

سیدحسن خمینی: امیدوارم که انتخابات پیش رو مبارک باشد

سیدحسن خمینی گفت: امیدوارم که انتخابات پیش رو انتخابات مبارکی باشد و بتواند یک بار دیگر حضور عمومی مردم را باعث شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدحسن خمینی نیز در این مراسم در سخنانی با تبریک ایام دهه مبارک فجر به رییس جمهوری، اعضای هیأت دولت و با قدردانی از تلاش دولت برای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها اظهار داشت: رییس جمهوری یکی از فرزندان امام و سربازان خط امام هستند و توانمندی خود را به همه نشان دادند و جامعه به عزم و توان ایشان امیدوار است.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد انتخابات پیش رو برای همه ملت مبارک باشد و بتواند یک بار دیگر حضور عمومی مردم را شکل داده تا با اتکا به آن، روزهای هر چه بهتری را در جامعه شاهد باشیم.

کد مطلب 3038016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه