کشته شدن عامل ناامنی در دزفول در درگیری با نیروی انتظامی

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرد کشته شده همیشه با حضور در مجالس عروسی و عزا به تیراندازی با سلاح جنگی اقدام می کرد و شب گذشته نیز پس از اقدام به تیراندازی در یک مجلس عروسی در شهر امام مورد تعقیب و گریز نیروی انتظامی قرار گرفت و حین فرار به ضرب گلوله مصدوم شد.

وی افزود: در تمام مدت تعقیب و گریز این فرد مسلح به فرمان پلیس مبنی بر توقف توجه نکرد و به سرعت سوار بر یک موتور سیکلت به همراه همدستش در حال فرار بود.

فرمانده انتظامی دزفول تصریح کرد: پس از مصدوم شدن، وی به بیمارستان انتقال یافت اما به دلیل خونریزی جان باخت.

الهامی گفت: وی و همدستش حین فرار حتی به ماموران نیروی انتظامی در شهر امام دزفول تیراندازی کردند.

وی با اشاره به متواری شدن دیگر همدست این فرد عنوان کرد: در تعقیب پلیس وی اسلحه کلانشینکف را درون کانال آب انداخت و متواری شد که تحت تعقیب نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی دزفول اظهار کرد: نیروی انتظامی در راستای تامین امنیت جامعه با عوامل ناامنی و افرادی که اقدام به تیراندازی در مجالس عروسی و عزاداری کنند با قاطعیت برخورد می کند و این حادثه نیز از سوی دستگاه های امنیتی و قضایی شهرستان در دست پیگیری است.