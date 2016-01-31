  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۴

فرمانده نیرو انتظامی دزفول خبر داد:

کشته شدن عامل ناامنی در دزفول در درگیری با نیروی انتظامی

کشته شدن عامل ناامنی در دزفول در درگیری با نیروی انتظامی

دزفول - فرمانده نیرو انتظامی گفت:  شب گذشته فرد مسلحی که اقدام به ایجاد ناامنی در یک مجلس عروسی کرده بود در حین درگیری با ماموران نیروی انتظامی در شهر امام دزفول کشته شد.

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرد کشته شده همیشه با حضور در مجالس عروسی و عزا به تیراندازی با سلاح جنگی اقدام می کرد و شب گذشته نیز  پس از اقدام به تیراندازی در یک مجلس عروسی در شهر امام  مورد تعقیب و گریز نیروی انتظامی قرار گرفت و حین فرار به ضرب گلوله مصدوم شد.

وی افزود: در تمام مدت تعقیب و گریز این فرد مسلح به فرمان پلیس مبنی بر توقف توجه نکرد و به سرعت سوار بر یک موتور سیکلت به همراه همدستش در حال فرار بود.

فرمانده انتظامی دزفول تصریح کرد: پس از مصدوم شدن، وی به بیمارستان انتقال یافت اما به دلیل خونریزی جان باخت.

الهامی گفت: وی و همدستش حین فرار حتی به ماموران نیروی انتظامی در شهر امام دزفول تیراندازی کردند.

وی با اشاره به متواری شدن دیگر همدست این فرد عنوان کرد: در تعقیب پلیس وی  اسلحه کلانشینکف را درون کانال آب انداخت و متواری شد که تحت تعقیب نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی دزفول اظهار کرد: نیروی انتظامی در راستای تامین امنیت جامعه با عوامل ناامنی و افرادی که اقدام به تیراندازی در مجالس عروسی و عزاداری کنند با قاطعیت برخورد می کند و این حادثه نیز از سوی دستگاه های امنیتی و قضایی شهرستان در دست پیگیری است.

کد مطلب 3038024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه