برپایی سومین نمایشگاه دهه فجر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعلام دستاوردهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (نمایندگی تهران) و فعالیت ها و برنامه های سومین نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی این نهاد صبح امروز یکشنبه ۱۱ بهمن ماه در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نمایندگی تهران با سخنان سید جمال الدین میر رفیعی تبار، معاون تبلیغی فرهنگی دفتر حوزه علمیه قم در تهران و رئیس سومین نمایشگاه دهه فجر انقلاب اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.

میر رفیعی تبار در این نشست ضمن تبریک دهه مبارک فجر به فعالیت های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اشاره کرد و گفت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نهادی به غیر از نهاد دولتی سازمان تبلیغات اسلامی است. این دفتر از ۱۶ اردیبهشت سال ۵۸ به دستور امام(ره) تأسیس شد و نهادی تبلیغی، فرهنگی، علمی و ترویجی با ایفای نقش فعال واسط میان حوزه های علمیه با نیازهای دینی و مذهبی مردم است. این نهاد به نیازهای نظام اسلامی و تبیین و گسترش باور و بینش و ارزشهای اسلامی انقلاب و تعمیق توسعه دانش و معرفت اسلامی می پردازد.

وی افزود: این دفتر، نهادی انقلابی تبلیغی و علمی است که ۳۶ بهار از عمر آن می گذرد. به فرمایش مقام معظم رهبری دفتر تبلیغات اسلامی نماد روشنفکری حوزه است و امام(ره) هم فرمودند تا کنون دفتر تبلیغات اسلامی خدمات شایان تقدیری به اسلام و جمهوری اسلامی ایران و حوزه های علمیه کرده است که بایستی از آن تشکر نمود.

معاون تبلیغی فرهنگی دفتر حوزه علمیه قم در تهران ادامه داد: فردا آغاز سومین نمایشگاه دهه فجر این دفتر است که با ارائه خدمات دینی و عرضه محصولات فرهنگی این دفتر فعالیت می کند. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دارای ۴ معاونت است؛ معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی، معاونت فرهنگی و تبلیغی و معاونت منابع انسانی. این دفتر دارای ۵ شعبه در خراسان رضوی، اصفهان، جنوب شرق و نمایندگی اهواز و نمایندگی تهران است و دارای مراکز وابسته به خودش است. به عنوان مثال در معاونت آموزش، دانشگاه باقر العلوم را دارد که از زیر مجموعه های این دفتر است و در سطح ارشد و دکترا از میان طلاب و عموم مردم دانشجو می پذیرد.

میر رفیعی تصریح کرد: در بخش پژوهش، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را دارد که بزرگترین پژوهشگاه اسلامی کشور است. این پژوهشگاه، اعضای هیئت علمی دارد و در رشته های فقه و حقوق و فلسفه و کلام و علوم و معارف اسلامی و مهدویت و آینده پژوهی فعالیت می کند و دارای مرکز فرهنگی و علوم ومعارف قرآنی است.

وی افزود: این دفتر، مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی را نیز دارد که بزرگترین مرکز پاسخگویی در کشور است و روزانه بیش از ۱۰ هزار سوال تلفنی و پیامکی و اینترنتی دریافت می کند که توسط کارشناسان مجرب با تلفن گویای ۰۹۶۴ و ۰۹۶۴۶ پاسخ می دهد. دارای مرکز فرهنگی هنری هم هستیم. بیش از ۲۷۰۰ عنوان کتاب منتشر کرده ایم که ۷۰۰ عنوان در نمایشگاه سوم ما ارائه می شود. دارای مجلات تخصصی پیام زن، سلام بچه ها، پوپک، هستیم.

میررفیعی درباره برگزاری سومین نمایشگاه دفر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران گفت: این نمایشگاه از فردا همزمان با آغاز دهه مبارک فجر درخیابان انقلاب، حد فاصل خیابان فلسطین و خیابان وصال دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران، به مدت ۱۰ روز برگزار می شود که افتتاحیه آن چهارشنبه ۱۴ بهمن با حضور حجت الاسلام دکتر احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه از ساعت ۸:۳۰ دقیقه تا ۱۸ دایر است. در این نمایشگاه معاونت ها و شعبات و نمایندگی های این دفتر در سراسر کشور محصولات فرهنگی و تبلیغی خود را در اختیار بازدید عموم می کذارند. کلیه کتابها و نرم افزارها و نشریات با ۳۵ درصد تخفیف ارائه می شوند و نرم افزار های قرآنی و آموزشی که خارج از این دفتر هم تولید شده عرضه می شوند. در این نمایشگاه ۲ کارشناس مجرب، حضوری به سوالات دینی بازدید کنندگان پاسخ می دهند و نشست های علمی و دینی برگزار می کنیم.

وی در پایان گفت: با هماهنگی هایی که با وزارت آموزش و پرورش شده از ۱۹ منطقه آموزش و پرورش تهران روزی دو مدرسه در مقاطع مختلف به همراه مربیان تربیتی و مدیران مدارس و هر بار ۶۰ دانش آموز برای نشست ها حضور می یابند. نشست های ما درباره موضوعات سواد رسانه ای و اینترنت و فرصت ها و تهدیدها و پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی است. نشست هایی برای حوزه علمیه خواهران و بردران تهران هم برگزار می کنیم. از مدیران حوزه های علمیه، معاونین فرهنگی و مشاورین آنها هم دعون به عمل آورده ایم. غرفه شکوفه های انقلاب اسلامی را داریم که همان غرفه کودکان است و با اجرای یک نفر هنرمند و کارشناس این حوزه برنامه های برای کودکان تدارک دیده ایم.