آئین نامه جدید ارتقاء اعضای هیئت علمی از اسفند اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی عصر امروز در ششمین نشست مدیران و معاونان بین الملل دانشگاه ها در دانشگاه شهید بهشتی گفت: کار ارزیابی دانشگاه ها انجام شده و نتایج آن به زودی اعلام می شود که بر اساس این ارزیابی دانشگاه ها در چند تیپ تقسیم بندی خواهند شد.

وی افزود: اگر می خواهیم در رتبه بندی های بین المللی به رتبه های خوبی دست یابیم، باید آمارهای تمامی فعالیتهای یک دانشگاه از جمله پژوهشگاه ها، پارکها و مراکز تحقیقاتی آن دانشگاه در رتبه بندی های بین المللی لحاظ شود.

وزیر علوم با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: در این برنامه احکام خوبی دیده شده که امیدواریم مجلس موضوع بررسی این برنامه را عقب نیندازد. زیرا تاخیر در بررسی برنامه موجب می شود تا زمان لازم برای اجرای برنامه را از دست بدهیم.

فرهادی گفت: پذیرش دانشجوی خارجی یکی از شاخص های بین المللی شدن دانشگاه ها است و باید موضوع اساتید، پروژه ها و مقالات مشترک نیز در حوزه بین المللی شدن دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ایران باید در پروژه های بزرگ بین المللی حضور یابد که روز گذشته طبق جلسه ای که با رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور داشتیم، ایران در پروژه شتاب دهنده ها عضو شود.

فرهادی تاکید کرد: اگر دانشگاه ها قصد دارند در حوزه بین الملل وارد شوند باید زیرساختهای لازم را برای این موضوع فراهم کنند و در واقع دانشگاه ها و پژوهشگاه ها باید تغییراتی در روند فعالیت خود داشته باشند.

وزیر علوم در خصوص تفاهم نامه های مشترک که میان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با دیگر کشورها منعقد می شود نیز گفت: باید این تفاهم نامه ها بررسی و در راستای اجرایی سازی آنها تلاش کنیم. به طور مثال دانشگاه تهران ۲۰۰ تفاهم نامه همکاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه نداریم به صورت رسمی و در تمامی زمینه ها بورسیه دکترا به خارج داشته باشیم و هدف ما این است که دانشجویان بورسیه بخشی از تحصیل خود را در داخل و بخشی از تحصیل خود را در خارج از کشور انجام دهند.