به گزارش خبرگزاری مهر، معاون خدمات شهری شهرداری تهران در نشست خبری ایام مبارک دهه فجر و ۲۲بهمن با بیان اینکه امسال هم در سی وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همانند سنوات قبل کمیته اجرایی تشکیل شده، گفت: این کمیته متشکل از کمیته فرهنگی و دانش آموزان ، تبلیغات و فضاسازی، انجمن و هیات ها و کانون های فرهنگی و همچنین نیروهای مسلح است که بیشترین کار اجرایی با مسئولیت شهرداری تهران است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به فعالیت ۱۰کارگروه به مسیرهای راهپیمایی پرداخت و بیان کرد: امسال نیز ده مسیر راهپیمایی در شهر تهران برای روز ۲۲ بهمن مشخص شده است.

وی در خصوص اکران طرح های تلبیغاتی و فرهنگی با ۲۵ هزار مترمربع مساحت و ۴۰۰ سازه یادآورشد: نورپردازی و آذین بندی شهرتهران و برگزاری جشنواره بین المللی نورآرایی با ۴۰۰ اثرداخلی و ۶۰ اثر خارجی در مناطق ۲۲ گانه ازجمله اقدامات صورت گرفته در ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی است که در انتها طرح ها به صورت جشنواره ای بزرگ در سه نقطه منطقه ۱۲ تا نوروز ۹۵ اکران خواهند شد .

عبداللهی با اشاره به طراحی جایگاه جلوس حضرت امام (ره) و تزیین برج آزادی به مناسب روز ۲۲ بهمن گفت: به پرواز در آوردن بادکنک و بالن های تزیینی با شعارها انقلابی، مراسم ملی بزرگداشت لحظه ورود حضرت امام(ره) در۱۲ بهمن ماه در بهشت زهرا (س)، گلباران کردن قطعات شهدا و راه اندازی کاروان گل در شهرتهران از جمله این برنامه هاست . همچنین مسیرهای تهران نو ، میدان امام حسین(ع) تامیدان آزادی ، زیباسازی و شست و شوی جداول والمان های شهری در دستور کار قرار خواهد گرفت .

معاون شهردار تهران با بیان اینکه ۱۲۶ تیم عملیاتی و ۱۵۳ دستگاه موتورسیکلت آتش نشانی در این مراسم حضور خواهند داشت، گقت: جلوگیری از سدمعبرهای احتمالی و پاک بودن مسیرها با کمک شهربان در دستور کار قرار دارد .

عبداللهی درخصوص حمل و نقل زائرین به حرم امام راحل هم گفت: از ابتدای سرویس دهی در روز ۲۲بهمن به سمت مراسم در تمامی خطوط و ایستگاه ها، جابجایی راهپیمایان تا پایان مراسم رایگان خواهد بود و سرفاصله حرکت قطارها در خطوط ۲و ۴ که در مسیر راهپیمایی قرار دارند تا حدود ۴دقیقه کاهش می یابد. همچنین در روز ۱۲ بهمن ماه، ۲۰ تاکسی ون و تعداد زیادی تاکسی سواری برای تردد شهروندان در حرم مطهر حضرت امام(ره) مستقر هستند. در روز ۲۲ بهمن نیز ۶۰ دستگاه ون به صورت رایگان در ۵ مسیر مستقر می شوند. ضمن اینکه سرویس دهی بیش از ۴ هزار اتوبوس رایگان برای جابه جایی مردم در روز ۲۲ بهمن فعال خواهند بود .این در حالی است که از میدان های اصلی پایتخت همچون پایانه خاوران، میدان راه آهن ، شهرک شهید باقری ، شهرک ولیعصر و شهرک شهید محلاتی اتوبوس زائرین را از ساعت ۷ تا ۹ صبح به بهشت زهرا(س) انتقال می دهد .

عبداللهی با اشاره به برگزاری ۴ هزار مراسم در محلات شهر تهران یادآورشد: ۶۰ ایستگاه فرهنگی نیز در مسیر راهپیمایی به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد .

شناسایی مناطق بحران خیز و حادثه خیر شهر تهران

معاون شهردارتهران با اشاره به اینکه طی هشت ماه گذشته تمامی مناطق بحران خیز و حادثه خیز شهر تهران شناسایی شده اند، یادآورشد: به همین منظور نیز همایش ایمنی شهری در ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه در سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.