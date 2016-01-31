۲۸۵ پزشک دهه فجر به مناطق محروم آذربایجان غربی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار جلیل وحیدی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر اظهارداشت: در دهه مبارک فجر امسال افزون بر ۲۵۰ ویژه برنامه گرامیداشت ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با عناوین مختلف در حوزه بسیج و کمیته نیروهای مسلح استان اجرا میشود.
وی ادامه داد: حضور در میهمانی لالهها و غبارروبی مزار شهدا، حضور بسیجیان و کمیته نیروهای مسلح در مراسم نماز جمعه و سخنرانی فرماندهان سپاه در خطبههای پیش از نماز، نشست همدلی، اعزام اکیپهای پزشکی به مناطق محروم استان با حضور ۲۸۵ پزشک و کادر درمانی از جمله برنامههای اجرایی در این دهه است.
سرهنگ وحیدی اضافه کرد:ویزیت رایگان بیماران در روز ۱۲ و ۲۲ بهمن ماه، سرکشی از ۱۳۵۷ خانواده شهدا، برگزاری ۱۴ عنوان مسابقه ورزشی و نورافشانی در شب ۲۲ بهمن در نقاط مختلف شهر ارومیه از سایر برنامههای تدارک دیده شده است.
معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان اینکه افتتاح پنج سالن ورزشی و ۱۰ پروژه محرومیت زدایی نیز جزو برنامههای دیگر اجرایی در دهه مبارک فجر است افزود: ۳۷ برنامه شاخص به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در روز شمار ایام دهه مبارک فجر در استان در کنار سایر برنامهها اجرا میشود.
وی اضافه کرد: این برنامهها هدفمند بوده و سعی شده در قالب سیاستهای خاص باشد که بازخوانی اصول امام و تبیین استکبار ستیزی با تاکید بر تبیین نقش استکبار در جنایتهای رژیم طاغوت و استمرار آن از جمله این اهداف است.
سرهنگ وحیدی افزود: تبیین دستاوردهای انقلاب و موضوع و مسائل اقتصادی کشور با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و موضوع برون رفت از مشکلات اقتصادی نیز از سایر اهدافی میباشد که برنامهها بر روی آن طرح ریزی شده است.
وی اضافه کرد: تبیین جایگاه اهمیت مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و حضور حداکثری مردم در انتخابات، طرح دغدغههای اصلی نظام و راه برون رفت از آنها بر اساس اصول و مبانی نظری و راهبردهای رهبر معظم انقلاب نیز از جمله سایر اهداف مهم در نظر گرفته شده در تهیه برنامههای ایام دهه مبارک فجر است.
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