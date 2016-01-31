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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۵۹

با تصویب هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق؛

مجلس رأسا برنامه ششم توسعه را تهیه و تدوین می کند

مجلس رأسا برنامه ششم توسعه را تهیه و تدوین می کند

عضو کمیسیون تلفیق برنامه از تصمیم هیئت رئیسه این کمیسیون مبنی بر تهیه و تدوین برنامه ۵ ساله ششم توسعه در مجلس خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مصوبات جلسه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه برای تعیین تکلیف لایحه دولت گفت: در جلسه هیئت رئیسه تصمیم گیری شد که کمیسیون تلفیق برنامه رأسا اقدام به تهیه، تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه و ارائه آن به صحنه علنی مجلس کند.

وی افزود: کمیسیون از توانمندی های کارشناشی نخبگان و بدنه کارشناسی دولت در تدوین برنامه ششم استفاده خواهد کرد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه اظهار داشت: کمیسیون تلفیق برای تدوین برنامه ششم توسعه از بدنه کارشناسی دولت نیز استفاده می کند بنابراین از دولت خواسته ایم مستندات و مطالعات خود را در این خصوص به کمیسیون ارائه دهد.

حاجی دلیگانی  گفت: از دوشنبه بعدازظهر بررسی برنامه ششم توسعه آغاز خواهد شد و بر اساس زمان بندی قانونی ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 3038603

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