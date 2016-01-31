اردبیل در پوشش گاز طبیعی سه درصد از متوسط کشوری بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت گازرسانی به روستاهای این استان افزود: در حال حاضر بالغ بر ۹۹.۵ درصد جمعیت شهری و ۷۱ درصد جمعیت روستایی این استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند که این رقم بیشتر از متوسط کشوری است.

وی با اشاره به اشتراک بیش از ۴۰۰ هزار خانوار شهری و روستایی استان در بحث گاز طبیعی یادآور شد: این تعداد با اجرا و بهره برداری از پروژه های در دست اجرا همچنان در حال افزایش است.

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه هم اکنون تمام شهرهای اردبیل به شبکه گاز طبیعی تصل هستند، بیان داشت: در بحث روستایی نیز این میزان تا دی ماه سال جاری به بیش از ۹۱ هزار خانوار افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه این رقم با افتتاح پروژه های در دست اجرا رشد قابل توجهی خواهد یافت، تصریح کرد: هم اکنون گازرسانی به بیش از ۳۸۰ روستای استان در دست اجرا بوده و علاوه بر این عملیات گازرسانی به تعدادی از روستاهای استان نیز در دهه فجر امسال آغاز خواهد شد.

خدایی در تشریح برنامه های افتتاحی این شرکت همزمان با سی و فتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلانی عنوان کرد: در این ایام عملیات گازرسانی به ۸۵ روستای استان اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به بهره مندی شش هزار خانوار روستایی با افتتاح این پروژه ها یادآور شد: در دهه فجر امسال همچنین عملیات گازرسانی به ۲۲۲ روستای دیگر با برآورد هزینه ۵۲ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.