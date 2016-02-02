به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی «اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)»، چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

ارائه دهنده «اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» حجت الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی است و دکتر علیرضا صدرا و حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا به عنوان ناقدان این جلسه حضور خواهند داشت.

علیرضا زهیری به عنوان دبیر علمی کرسی نقد «اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» در این جلسه حضور دارد.

این کرسی نقد، چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه، ساعت ۱۰ صبح در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ابتدای خیابان معلم، مرکز همایش های غدیر برگزار می شود.