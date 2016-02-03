پذیرش بیماران کشورهای همسایه در مرکز درمانی هلال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید چوبینه در دیدار با مشاور همکاریهای بینالمللی هلالاحمر ترکمنستان یکی از ویژگیهای ممتاز مجتمع دارویی درمانی هلال ایران را فراهم آوردن امکانات لازم برای پذیرش بیماران از کشورهای مختلف عنوان کرد و افزود: در سالهای گذشته بیمارانی از کشورهای عراق، عمان، تاجیکستان، بحرین، آذربایجان و... به این مرکز درمانی مراجعه کردند که خوشبختانه با توجه به وجود تمام تخصصها باکیفیت بالا و هزینههای قابلقبول در قیاس با کشورهای منطقه، از خدمات هم رضایت کامل داشتند.
وی به حضور متخصصان مختلف در بخشها اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود آمادگی همکاری در خصوص ارجاع بیماران کشورهای همسایه بهویژه کشور ترکمنستان به مجتمع دارویی درمانی وجود دارد.
چوبینه به قدمت بخشهای مختلف درمانی مجتمع اشاره و اظهار كرد: بخش چشمپزشکی با حضور ۷۰ پزشک متخصص و حاذق در حدود ۲۵ سال است که به بیماران خدمات ارائه میکنند.
وی بخش درمان ناباروری (رویش) را یکی از ممتازترین بخشها در کشور نام برد و افزود: بخش درمان بیماران نابارور با همکاری پژوهشگاه رویان به یکی از قطبهای این درمان در کشور منطقه تبدیلشده است و هرساله تعداد زیادی بیماران از کشورهای مختلف به این بخش مراجعه میکنند.
مدیرعامل مجتمع دارویی درمانی هلال ایران در توضیح بخشهای دیالیز، عمومی، گوش و حلق و بینی، عفونی و ...هم اظهار كرد: با تمام توان سعی کردهایم با جذب پزشکان متخصص در جهت اهداف بشردوستانه جمعیت هلالاحمر خدمات مناسب را به بیماران ارائه کنیم.
چوبینه ارائه خدمات توانبخشی و ساخت پروتزها را از دیگر ویژگیهای مجتمع درویی درمانی هلال ایران دانست و افزود: به دنبال گسترش این فعالیتها نیز هستیم.
آمادگي همکاریهای دوجانبه با هلالاحمر تركمنستان
چوبینه در ادامه به فراهم آوردن زمینههای همکاریهای دوجانبه اشاره کرد و گفت: ما آمادگی داریم در بخش توریست درمانی و ارجاع بیماران با جمعیت هلالاحمر کشور ترکمنستان همکاریهای لازم را داشته باشیم.
وی به آمادگی پزشکان این مرکز برای حضور در کشور ترکمنستان اشاره کرد و افزود: باید برای معرفی توانمندیهای مختلف از طریق ایجاد دفتر در آن کشور و حضور پزشکان برای معرفی ظرفیتها بهره ببریم.
چوبینه انعقاد تفاهمنامه همکاری در این زمینه را یکی از بهترین راهها برای تعامل بیشتر نام برد و گفت: در قالب یک تفاهمنامه مشترک میتوانیم چارچوب مشخصی برای همکاری دوجانبه در بخشهای مختلف تعریف کنیم.
تمايل هلالاحمر تركمنستان براي افزايش همکاری دوجانبه با هلالاحمر ايران
گوانچ حامدوف مشاور همکاریهای بینالمللی هلالاحمر تركمنستان در این دیدار با اشاره به فعالیتهای چشمگير جمعیت هلالاحمر ایران در منطقه، گفت : در بحث درمانهای پزشکی ظرفیتهای موجود در کشور شما بسیار بالا است.
وی با اشاره به اینکه هنوز ظرفیتهای خالی در جمعیت هلالاحمر این کشور وجود دارد تأکید کرد: رویکرد اصلی ما گسترش فعالیت و تبادل تجربیات و همکاریهای دوجانبه با کشورهای همسایه است.
حامدوف از ارائه توضیحات در بخش توریست درمانی و معرفی ظرفیتهای جمعیت هلالاحمر در این بخش تشکر کرد و گفت: در این زمینه میتوانیم در قالب تفاهمنامه زمینه همکاری مشترک را فراهم کنیم.
وی با استقبال از راهاندازی مرکزی از سوی جمعیت هلالاحمر ایران در این کشور افزود: برای معرفی و ارائه خدمات میتوانیم به تأسیس یک مرکز درمانی فکر کنیم که باید با هماهنگی وزارتخانههای بهداشت و خارجه این امکان فراهم شود تا بتوانیم از دانش شما بهرهمند شویم.
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