بزرگترین سرمایه دولت، مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت‌وگوی اجتماعی» با موضوع مردم کارفرما، دولت کارگزار و با حضورحجت الاسلام والمسلمین محمد علی مطلبی فشارکی مدیر حوزه علمیه حجت ابن الحسن و استاد حوزه علمیه و امیر مسروری، رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسلام، روزنامه نگار و پژوهش گر به روی آنتن رفت.

حجت الاسلام محمد علی مطلبی فشارکی با اشاره به سخنان امام درباره مردم گفت: امام خمینی فرمودند مردم ولی نعمت مسئولین هستند. وقتی تعبیر امام از مردم اینگونه است، کسانی که کارگزار این ملت هستند، باید قدر این نعمت را بدانند.

وی افزود: قدر نعمت دانستن به این است که آنچه که خیر است، برای این ملت فراهم نمایند. به دلیل اینکه دولت و مجموعه کارگزارانی که به ملت خدمت می کنند، برگرفته از خود ملت هستند و ملت به آنها رای داده اند، بنابراین ملت هم باید با آنها همدلی داشته باشند. جمله رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان مبنی بر همدلی به این معنا است که هم دولت باید با ملت همدلی داشته باشد و هم ملت با دولت همدلی داشته باشد.

مدیر حوزه علمیه حجت ابن الحسن در بیان شرایط یک ملت پیروزمند و سعادتمند تاکید کرد: راه سعادت همین است که دولت باید به نحو احسن این نعمت بزرگ یعنی خدمت به مردم را پاس بدارند و همچنین مردم نیز باید خدمات دولت را قدردان باشند و پاس بدارند، البته به شرطی که قدردانی ملت باعث غرور کارگزارها نشود.

در ادامه امیر مسروری حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را نتیجه فرآیند انتخاب مردم در سال ۵۷ عنوان کرد و گفت: به همین جهت دو موضوع را باید مورد توجه قرار دهیم؛ نخست اینکه کارگزار چه کسانی هستیم و دوم اینکه ماموریت این کارگزار چیست؟

وی تصریح کرد: ما کارگزار عنوان جمهوری اسلامی هستیم، یعنی قدرتمان برگرفته از مردم و اسلام است. اینکه چه کاری می خواهیم انجام دهیم باید گفت فقط یک کلمه است؛ خدمت. این مسئله هیچ شکل نمی گیرد مگر در یک رابطه مستقیم. بعضی افراد جامعه برگزیده شده اند تا در سیستم فعالیت کنند و بعضی دیگر نیز به عنوان مردم در جامعه حضور دارند. این دو بازو و دو بال که کامل کننده مسیر جمهوری اسلامی هستند، یک رابطه مستقیم دارند و آن اعتماد است.

رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسلام، اعتماد را مهمترین نکته در شعار همدلی و همزبانی دانست و گفت: اینکه چگونه دولت کارگزار و مردم چگونه به اعتماد متقابل می رسند و همچنین مسئله مهمی است. سال ۵۷ وقتی امام ایدئولوژی انقلاب اسلامی را با زبان مردم برای ایشان تبیین کرد، مردم ایدئولوژی امام را انتخاب کردند زیرا به امام اعتماد داشتند و امام هم به مردم اعتماد داشت و تا آخرین لحظه سرنوشت ایران را به ایشان سپرد به طوری که سریعترین رفراندوم تمام تاریخ را برگزار کرد.

مسروری بزرگترین کارگزار جمهوری اسلامی ایران را شخص امام معرفی کرد و گفت: مردم به این کارگزار اعتماد داشتند و همچنین کارگزار. در حال حاضر نیز برای حفظ و ارتقائ اعتماد باید در انتخاب حضور داشت.

حجت الاسلام والمسلمین مطلبی فشارکی در ادامه سرمایه اصلی کشور را مردم دانست و گفت: مردم به مسئولین خودشان اعتماد دارند و اگر اعتماد نداشتند، آنها را انتخاب نمی کردند. بزرگترین سرمایه دولت که از هر جا می تواند از آن استفاده کند، مردم است. بنابراین وقتی سرمایه اصلی مردم هستند، دولت عامل است آنچه که مردم به صلاحشان است را به کار بگیرد.

وی اضافه کرد: دولت باید موانع مردم در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و غیره را برطرف کند. در واقع در خیلی از اموری که دولت با آنها دچار مشکل می شود، تنها حضور مردم است که دولت را می تواند نجات دهد.

وی با اشاره به پیامبر اسلام گفت: پیغمبر عزیز اسلام نیز وقتی می خواستند کار خودشان را پیش ببرند، به وسیله مردم انجام می دادند. در واقع هر کسی که بخواهد حرکتی ازخودش نشان دهد لازمه اش این است که پشتوانه مردم داشته باشد، بنابراین وقتی ملت کارفرمای دولت و دولت عامل ملت است، باید ببیند که خواسته ملت چیست؟

مدیر حوزه علمیه حجت ابن الحسن با اشاره به وعده های انتخاباتی بیان کرد: اگر مردم به دولت رای داده اند، به دلیل حرف ها و شعارهایی بوده که بر اساس آنها در انتخابات پیروز شده اند و هنگامی که انتخاب شد، مهمترین وظیفه دولت این است که ملت را در امور مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی راضی نگه دارد، زیرا کار در دست دولت است و به همین دلیل باید مردم را در آرامش بگذارد.

شایان ذکراست؛ برنامه «گفت‌وگوی اجتماعی» هرشنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ ازشبکه رادیویی گفت‌وگو پخش می شود وفایل صوتی آن درشبکه موجوداست.