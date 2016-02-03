تاسیس مدارس غیر دولتی با رویکرد ارزشی و فرهنگی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه گُرد روز چهارشنبه در نشست شورای نظارت مدارس غیر دولتی و هیات امنایی در زاهدان اظهار داشت: اهداف تاسیس مدارس غیر دولتی به سال های قبل از انقلاب برمی‌گردد که خاستگاه مردمی داشته است، بعد از انقلاب اتفاقاتی رخ داد تا مدارس غیر دولتی به شکل دیگر اداره شود که تعداد این مدارس افت پیدا کرد و باعث شد مدارس دولتی چهار شیفته شدند که با حمایت مردم، مدارس غیردولتی علاوه‌بر مسائل پرورشی در مسائل آموزشی هم فعال شدند.

وی با بیان اینکه تعلیم و تربیت موضوع مهم و گسترده‌ای است که دولت به تنهایی قادر نیست آن را در کشور انجام دهد و مشارکت مردم در این حوزه ضروری است، افزود: برخی‌ها به توسعه مدارس غیردولتی اعتقادی ندارند بلکه بحث خصوصی سازی را مطرح می‌کنند که این امر اشتباه است، مدرسه‌ای که مانند بنگاه اقتصادی عمل کند، مانع فعالیتش می‌شویم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رهبرد وزارت آموزش و پرورش کیفیت بخشی به آموزش و پرورش است، افزود: توسعه مدارس غیردولتی به عنوان یکی از روشهای توسعه مشار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتهای مردمی و تمرکز‌‌‌‌زدایی ‌‌‌به عنوان یکی از سیاستهای این استراتژی است.

گرد با اشاره به اینکه رویکرد مدارس غیردولتی در سالیان متوالی تغییراتی داشته است، عنوان کرد: به منظور پیشرفت و توسعه مراکز غیردولتی در چارچوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه توسعه ششم باید فعالیتها را ارتقا بخشید.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی افزود: یکی از اقدامات وزارت آموزش و پرورش خرید خدمات بود که با سیاست کاری برخی افراد مواجه شد در صورتی که این امر در راستای عدالت آموزشی صورت گرفته است.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: سیستان و بلوچستان با راه اندازی موسسات غیر دولتی توانسته عدالت آموزشی را ارتقا دهد به طوری که افزایش سهم چهار درصدی دختران این استان از تعلیم و تربیت یکی از مباحث ارزشمند است.

وی افزود: در تلاشیم تا روز به روز میزان بدهی وزارت آموزش و پرورش را به موسسات آموزش از راه دور این استان را که اثرگذاری مطلوبی در توسعه علم داشته است را کاهش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان حدود نیم میلیون نفر دانش آموز دارد.