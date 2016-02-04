رسالت مراکز فنی و حرفه ای در تربیت نیروهای متخصص خطیر است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی فر ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه «سالن هوشمند همایش های دانشکده فنی و حرفه ای تبریز»، ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: دهه فجر امسال آغاز یک دوره مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یک کشور متدین، صلح جو و درعین حال مستقل در مسیر اعتلای کلمه الله است، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگوی اسلامی برای کشورهای منطقه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

فرماندار تبریز با اشاره به توافق هسته ای و نهایی شدن برجام و موفقیت کشورمان در این عرصه ابراز داشت: همان کشورهای تحریم کننده دیروزی که با توطئه علیه ایران رای تحریم می دادند، امروز مشتاقانه در صدد ایجاد زمینه های همکاری با کشور برآمده اند.

وی در این راستا با تاکید بر ضرورت توسعه علمی افزود: باید برای بدست آوردن منافع ملی و توسعه همه جانبه کشور از منافع شخصی و جناحی بگذریم و در این میان با توجه به ابلاغ سیاست های برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، برای اجرای نقشه مهندسی کشور نیازمند توسعه علمی هستیم و دانشکده فنی و حرفه ای می تواند با ایفای نقش در این خصوص کارساز باشد.

شهرتی فر رسالت علمی، ایفای نقش در ایجاد فضای کسب و کار و تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه توسط مراکز فنی و حرفه ای را بسیار مهم عنوان و تصریح کرد: با نظر به این رسالت خطیر و تلاش چشمگیر این دانشکده می توان شاهد توسعه علمی و تحقق اجرای نقشه مهندسی در کشور و استان بود.

فرماندار تبریز بر حضور حداکثری مردم در انتخابات اسفند نیز تاکید کرد و گفت: در دهه توسعه و پیشرفت قرار داریم و امیدوارم در راستای رسیدن به توسعه کشور، مردم ما با مشارکت حداکثری و آگاهانه در انتخابات آتی و برگزیدن نمایندگان متعهد و متخصص، مجلسی با ضریب اطمینان بالا تشکیل دهند و نمایندگان نیز برای انجام سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تمام همت خود را به کار گیرند و برای توسعه کشور خدمات ارزنده و بی شائبه ای را انجام دهند.

لزوم مدیریت منابع مالی محدود در دانشگاه های فنی و حرفه ای

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی نیز در این آیین افتتاحیه اظهار داشت: وظیفه ما در دانشکده های فنی و حرفه ای متفاوت از بقیه دانشگاه هاست و برای انجام بسیاری از کارها باید همدلی و همزبانی کافی را با هم داشته باشیم.

غلامرضا کیانی در ادامه با بیان اینکه به دلیل تعهد وزارت علوم، وظیفه ما را دوچندان کرده و باید کارهای بزرگی انجام دهیم، افزود: منابع مالی دانشکده فنی و حرفه ای کمتر از سایر دانشگاه هاست و باید برای انجام کارها منابع خود را مدیریت کنیم.

وی ابراز داشت: با وجود موانعی چون سرانه ای بودن بودجه ها، منابع مالی کم و قدیمی بودن تجهیزات، اقدامات قابل قبولی در دانشکده فنی و حرفه ای استان انجام شده که آماده سازی محیط دانشکده و تامین تجهیزات مورد نیاز در آن تنها بخشی از کارهای انجام شده است.

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت مدیریت منابع، آن را مهم ترین امر برای انجام کارهای بزرگ با حداقل امکانات موجود دانست و گفت: ارتباط ما با صنعت و دانشگاه های همجوار کم است و این موضوعی است که باید مورد توجه دانشگاهیان و صنعتگران قرار گیرد.

کیانی در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان شد: ما از نوع دانشگاه نسل سوم هستیم و باید برای پیاده سازی روند رو به توسعه در دانشگاه، ارتباط گسترده ای با دانشگاه ها و بخش های مختلف صنعت کشورهای همسایه داشته باشیم.