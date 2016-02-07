ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عصر شنبه، سه آتشسوزی در جنگلهای فاضلآباد و علیآبادکتول رخداد. مهار آتش عصر دیروز در جنگلهای فاضلآباد بیش چهار ساعت به طول انجامید و هرچند آتش سطح آن زیاد نبود اما به دلیل صعبالعبور بودن منطقه، آتش به پارک جنگلی قرق نیز رسید.
وی ادامه داد: حجم آتشسوزیهای جنگل در این ماه و دیروز زیاد نبوده اما همچنان تکدرختهای جنگلهای گلستان در آتش سوختهاند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش بارندگی در بهمنماه در مقایسه با پاییز، خشک شدن زمین و افزایش غیرعادی دما تا ۲۹ درجه خصوصاً در شرق استان و همچنین وزش باد شدید که منجر به کاهش رطوبت میشود، شرایط برای وقوع آتشسوزی در جنگلهای پهنبرگ طبیعی و سوزنیبرگ استان مهیاست.
وی تصریح کرد: هرچند ارتفاعات همچنان پوشیده از برف است اما از میانبند به پایین شرایط فعلی جنگلها مستعد آتشسوزی است.
قزلسفلو بابیان اینکه عامل انسانی همچنان دلیل آتشسوزی جنگلهای استان است، متذکر شد: بنابراین از کشاورزان، دامداران، طبیعت گردان و مردم استان درخواست داریم از روشن کردن آتش در عرصههای جنگلی به جد پرهیز کنند و در صورت مشاهده حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی استان، مراتب را با تلفن ۱۵۰۴ یگان حفاظت در میان بگذارند.
وی اضافه کرد: طی سالهای گذشته مساحت و تعداد آتشسوزیهای عرصههای جنگلی گلستان روند صعودی داشته است و همچنان عامل انسانی در تمامی این آتشسوزیها دخیل بوده است.
به گفته وی سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی حفاظتشده و جنگلی گلستان در آتش سوخت که بیش از یک هزار هکتار از این حریقها در پارک ملی گلستان رخداده بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان همچنین یادآور شد: در ۶ ماهه نخست امسال ۳۰۰ مورد آتشسوزی در ۲۱۱ هکتار از عرصههای جنگلی استان به وقوع پیوسته است.
قزلسفلو در پایان از همراهی و مشارکت مردم و جوامع محلی، فرمانداران، اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانها، دهیاران و شوراییان با نیروهای یگان حفاظت در مهار آتشسوزیها تشکر کرد.
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