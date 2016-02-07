٨٠ مسجد بریتانیا میزبان غیر مسلمانان خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از هشتاد مسجد از سرتاسر بریتانیا در فستیوال بزرگ «مسجد من» که امروز یکشنبه در این کشور برگزار می شود شرکت خواهند. قرار است در این فستیوال بزرگ و ملی، غیر مسلمانان به مساجد محل خود سری بزنند وبا اسلام و پیروان این دین مقدس بیشتر آشنا شوند.

مدیران جامعه مسلمانان بریتانیا (CMB)، که مسئول برگزاری این همایش عظیم با نام «مسجد من» است معتقدند با اجرای این طرح غیر مسلمانان این فرصت را پیدا خواهند کرد تا به مساجد محل خود سری زده و با زندگی و فرهنگ اسلامی بیشتر آشنا شوند. به گفته رامونا علی، از مسئولان برگزاری مراسم، همایش های این چنینی سبب تقریب پیروان مذاهب و ادیان مختلف شده و همین امر از میزامن اسلام هراسی که طی دو سال اخیر رشد بی سابقه ای در جوامع اروپایی داشته، می کاهد.

طبق آمار کمیته حقوق بشر اسلامی، از هر ١٠ مسلمان بریتانیایی، شش نفر معتقد به وجود تبعیض اجتماعی علیه مسلمانان این کشور است. تبلیغات گسترده رسانه ای و گزارش جنایات وحشتناک گروه های تروریست و وحشی چون داعش طی یک سال گذشته، موج عظیمی از اسلام هراسی را در بریتانیا افزایش داده است. به گونه ای که به گفته پلیس لندن، میزان اسلام هراسی در بریتانیا در ماه جولای ٢٠١٥ نسبت یک سال پیش از آن، دست کم ٧٠% افزایش یافته است.