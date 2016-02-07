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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۰۶

در هفتمین روز از دهه مبارک فجر؛

مدیران دستگاه های اجرایی با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کردند

مدیران دستگاه های اجرایی با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کردند

شهرری- در هفتمین روز از دهه مبارک فجر، مدیران دستگاه های اجرایی با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه و در هفتمین روز از دهه مبارک فجر، مسئولان ادارات، نهادها و ارگان های مختلف با حضور در حرم بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در این مراسم مسئولان ادارات و نهادهای مختلف با نثار تاج گل و قرائت فاتحه نسبت به مقام شامخ بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران درود فرستادند.

همچنین شرکت کنندگان در این مراسم بر ادامه یافتن راه و مسیر امام راحل و تبعیت کامل از منویات مقام معظم رهبری تأکید کردند.

همچنین مسئولان و کارکنان ادارات و نهادهای مختلف بر سر مزار همسر مکرمه امام راحل حاضر شده و از مجاهدت های این بانوی بافضیلت تجلیل کردند.

مسئولان سازمان بیمه مرکزی ایران، کمیته امداد امام خمینی(ره) فدراسیون های فوتبال و دو و میدانی، ورزش ناشنوایان، سازمان امور مالیاتی، سازمان صنایع هوایی، سازمان سنجش آموزش کشور و مدیران چندین بانک و موسسه مالی و اعتباری از جمله شخصیت هایی بودند که در حرم امام راحل حاضر شدند.

کد مطلب 3044268

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