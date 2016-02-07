مدیران دستگاه های اجرایی با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه و در هفتمین روز از دهه مبارک فجر، مسئولان ادارات، نهادها و ارگان های مختلف با حضور در حرم بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در این مراسم مسئولان ادارات و نهادهای مختلف با نثار تاج گل و قرائت فاتحه نسبت به مقام شامخ بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران درود فرستادند.

همچنین شرکت کنندگان در این مراسم بر ادامه یافتن راه و مسیر امام راحل و تبعیت کامل از منویات مقام معظم رهبری تأکید کردند.

همچنین مسئولان و کارکنان ادارات و نهادهای مختلف بر سر مزار همسر مکرمه امام راحل حاضر شده و از مجاهدت های این بانوی بافضیلت تجلیل کردند.

مسئولان سازمان بیمه مرکزی ایران، کمیته امداد امام خمینی(ره) فدراسیون های فوتبال و دو و میدانی، ورزش ناشنوایان، سازمان امور مالیاتی، سازمان صنایع هوایی، سازمان سنجش آموزش کشور و مدیران چندین بانک و موسسه مالی و اعتباری از جمله شخصیت هایی بودند که در حرم امام راحل حاضر شدند.