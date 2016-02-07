۴۲ هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان استان همدان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فضلی ظهر یکشنبه در گردهمایی بزرگ کارگزاری‌ها، شرکت‌های فنی و مهندسی و خدمات مشاوره‌ای استان همدان بابیان اینکه سالانه چهار هزار تن کود شیمیایی در کشور تولید می‌شود، عنوان کرد: سهم استان همدان از این مقدار ۱۳۴ هزار تن است.

وی بابیان اینکه کودهای فسفر دار و پتاسیم از بیشترین کودهای تولیدشده بوده است، بیان داشت: ۸۰ هزار تن کودهای ازته، ۱۰ هزار تن کودهای پتاسیم و ۳۰ هزار تن کودهای فسفر دار تولیدشده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بابیان اینکه کودهای ازته تولید داخل است، ادامه داد: بیشتر کودهای فسفات و پتاسیم وارداتی هستند.

فضلی بابیان اینکه ۹۸ درصد کودهای موردنیاز کشاورزان استان همدان تأمین است، افزود: با توجه به شبکه توزیع مشکلی در توزیع کودهای شیمیایی نداریم.

وی بابیان اینکه کمبود منابع آبی تنها مشکل کشاورزی است، عنوان کرد: میزان مصرف کودهای شیمیایی در استان همدان پایین است که این امر باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بابیان اینکه خرید کود توسط کشاورزان کاهش‌یافته است و این جای نگرانی دارد، بیان داشت: ۶۴۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان همدان وجود دارد.

فضلی بابیان اینکه از این میزان، ۴۲۲ هکتار زمین دیمی، ۲۲۴ هکتار زمین آبی و ۷۰ هزار هکتار باغات هستند، گفت: سالانه باید ۱۰۰ هزار تن کود شیمیایی مصرف شود اما این مقدار کاهش چشم‌گیری داشته است.

وی بابیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۴۲ هزار تن انواع کود شیمیایی در استان همدان توزیع‌شده است، افزود: طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده تا پایان سال ۳۵ هزار تن دیگر توزیع خواهد شد اما این مقدار نیز با مقدار واقعی فاصله زیادی دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با تأکید بر اینکه کاهش مصرف کود باعث کاهش تولیدات استان خواهد شد، ادامه داد: باید مصرف کود در بین کشاورزان را ترویج دهیم.

فضلی بابیان اینکه وظیفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تعمیم، تدارک و توزیع به‌موقع کودهای موردنیاز در بین نهادها است، گفت: در این راستا ۶۰ کارگزاری در استان همدان تشکیل‌شده است.

وی بابیان اینکه تحقیقاتی در رابطه با سایر کودهای تکلیفی و غیر تکلیفی که در بازار عرضه می‌شود و کشاورزان از آن‌ها استفاده می‌کنند انجام‌شده است، عنوان کرد: ۴۵۰۰ نمونه از این کودشیمیایی کشف‌شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بابیان اینکه ۴۷۰ نمونه مربوط به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوده است، ادامه داد: کودهایی توزیع‌شده توسط شرکت خدمات حمایتی استان همدان کاملاً استاندارد بوده است.

فضلی بابیان اینکه ۶۵ درصد کودهایی توزیع‌شده توسط شرکت‌های خصوصی تائید نشده است و این‌یک مصیبت برای بخش کشاورزی است، افزود: نگاه به این موضوع باید بازتر شود.

وی بیان کرد: طبق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده توسط وزارت کشاورزی و سازمان‌ها، شرکت‌های خدماتی می‌توانند با توجه به توان خود وارد تولید کودهای شیمیایی غیر تکلیفی شوند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بابیان اینکه شرکت خدمات حمایتی نیازمند کمک شرکت‌های فنی و خدمات مشاوره‌ای است، بیان داشت: کارگزارانی که در شهرستان‌ها حضور دارند می‌توانند کشاورزان را شناسایی و کودهای شیمیایی رابین آن‌ها توزیع کنند.

فضلی بابیان اینکه این کار باعث فعال شدن شرکت‌ها و ساماندهی بازار می‌شود، گفت: باید دست‌به‌دست هم دهیم و روند توزیع کودهای شیمیایی کشاورزی را ساماندهی کنیم.

وی بابیان اینکه برنامه‌هایی برای ساماندهی کودهای غیر تکلیفی انجام‌شده است، بیان کرد: شرکت خدمات حمایتی در حال حاضر اعتباری ندارد و در این صورت مجبوریم کودهای شیمیایی را به‌صورت نقدی به فروش برسانیم.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بابیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۴۰ شعبه در سراسر کشور دارد، ادامه داد:این شرکت‌ها ازنظر خدماتی با یکدیگر در ارتباط هستند.