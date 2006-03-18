اظهارات مداخله جويانه وزير دفاع انگليس درباره مسائل سياسي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز از بغداد، "جان ريد"گفت : تعلل بيشتر در تشكيل دولت درعراق به شورشي ها اجازه خواهد داد تا بن بست ها را افزايش داده و اقدامات خود را براي بي ثبات كردن كشور افزايش دهند.

ريد افزود: تروريستها از خلا ناشي از تشكيل نشدن دولتي فراگير از تمام گروههاي ملت عراق سوء استفاده مي كنند.



وي در اظهاراتي مداخله جويانه گفت : من به رئيس جمهوري و نخست وزير عراق اعلام خواهم كرد كه معتقدم تشكيل دولت وحدت ملي بايد در اولويتهاي مرحله كنوني قرار گيرد.

اين مقام انگليسي همچنين عراق را كشوري توصيف كرد كه هرگونه حركت سياسي مي تواند خطر درگيري هاي فرقه اي را افزايش داده و عراق را به يك جنگ داخلي سوق دهد.

به گزارش مهر، مسئله جنگ داخلي يكي از مسائل مهمي است كه افكار رهبران لندن و واشنگتن را به خود مشغول داشته است.

در همين رابطه در نظر سنجي كه اخيراً از سوي مؤسسه "هريس" انجام داده است، نشان مي دهد كه تقريباً يك سوم از آمريكايي ها بر اين باورند كه در آينده نزديك جنگي در داخل عراق رخ خواهد داد.

30 درصد از نظر سنجي شوندگان همچنين عنوان كرده اند كه "به احتمال بسيار زياد" در 6 ماه آينده در اين كشور جنگي داخلي رخ خواهد داد و 20 درصد ديگر نيز بر "احتمال" درگيريهاي داخلي در 6 ماه آينده تاكيد كرده اند، درحالي كه در نظرسنجي پيشين 26 درصد، از احتمال بروز درگيري هاي داخلي خبر داده بودند.

وزير دفاع انگليس همچنين خاطر نشان كرد :" شتاب در اين مسير خوب نيست و مي تواند منجر به انتخاب نوعي دولت اشتباه شود".

اين مقام انگليسي همچنين افزود:" در حالي كه هفته ها و ماهها سپري مي شود ما در نمونه هاي ديگري در سراسر جهان به ويژه در مورد خودمان در ايرلند شمالي دريافتيم كه خلاء سياسي به افراد اجازه مي دهد دست به خشونت ها بزنند و تروريسم را در كشور افزايش دهند".

وي همچنين ضمن ابراز اميدواري درباره بهبود حقوق بشر در عراق گفت: نبايد دوره صدام حسين را با دوره كنوني مقايسه كرد و در اين مورد بايد با واقع گرايي به مسائل حساس نگاه كرد.

پس از آنكه تروريستها چهارشنبه 3 اسفند دراقدامي گستاخانه حرمهاي مطهر امامان دهم و يازدهم شيعيان را با بمب منفجر كردند و حرمت اين مكان مقدس را شكستند، حملاتي عليه برخي مساجد با هدف ايجاد فتنه طائفه اي و مذهبي به طور هماهنگ از سوي عوامل آمريكا و اسرائيل صورت گرفت، اما هوشياري علماي شيعه و سني مانع از تحقق توطئه دشمنان براي ايجاد فتنه مذهبي شد.

در پي اين انفجارها، برخي منابع خبري و رسانه اي از دست داشتن سازمانهاي جاسوسي آمريكا و رژيم اسرائيل در طراحي انفجارهاي تروريستي حرمين شريفين در سامرا پرده برداشتن، از سوي ديگر رسانه هاي ديگر فاش كردند كه آمريكا يك هسته موسوم به ايجاد فتنه طائفه اي و مذهبي را درعراق مديريت مي كند كه هدف از آن ايجاد اختلاف ميان شيعه و سني و درگيري ميان آنها است تا با متنشج شدن فضاي داخلي عراق، آمريكا ادامه اشغالگري خود را توجيه كند و از سوي ديگر از موج حملات عليه نظاميان خود بكاهد.