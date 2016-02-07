به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی امشب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با پایان یافتن مهلت قانونی اعتراضات و رسیدگی شورای نگهبان به اعتراضات کاندیداها، صلاحیت ۶۰ درصد از داوطلبان در یزد تایید شد.

وی با اشاره به اینکه اختلاف زیادی بین تایید صلاحت در هیات های اجرایی و هیات نظارت وجود داشت، گفت: عدم شفافیت قانون و تفسیر مواد قانونی موجب بروز چنین اختلاف فاحشی در تایید صلاحیت ها شده است.

در مرحله نخست که تایید صلاحیت‌ها به عهده هیات‌های اجرایی بود در سطح استان ۹۷ درصد از کاندیداها تایید صلاحیت شده بودند که بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه و استعلامات محلی ۱۶۷ نفر تایید صلاحیت شدند.

برداشت‌های متفاوتی از قانون می‌شود

این مسئول افزود: بر اساس ماده ۲۸ بند یک این قانون که مربوط به التزام عملی به دین اسلام است بر اساس صراحت نظر مراجع عمل شده که ریزترین نکات و تخلف‌ها نیز در این ماده قانون گنجانده شد.

وی ادامه داد: هر کسی برداشتی متفاوتی از این قانون دارد و تفاسیر متعدد و گسترده ای در این زمینه ارائه شد که از جمله آن تاکید بر عدم دروغگویی افراد بود که موجب رد صلاحیت شده بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد ادامه داد: خطاهای بسیار کوچک و ریز که چندان مورد توجه نیست هم در این قانون به گونه ای تفسیر شده که حتی هیات ‌های نظارت نیز بر این مسئله معترض بودند که باید در این زمینه شفاف‌ سازی شود.

ممنوعیت تبلیغات پیش از موعد در فضای مجازی

وی در ادامه با انتقاد از تبلیغات پیش از موعد در فضای مجازی گفت: تبلیغات انتخاباتی به هر نحوی در فضاهای مجازی مانند فضای حقیقی ممنوع است و باید طبق قانون برخورد ‌‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان با بیان اینکه دستگاه های نظارتی در استان بر فضای مجازی نظارت دارند و رصد می کنند ادامه داد: هنوز به مقطع زمانی قانونی برای تبلیغات کاندیداهای حاضر در عرصه انتخابات نرسیدیم و از سوی ستاد انتخابات استان یزد نیز بر تبلیغات زودهنگام نظارت خواهد داشت و اگر موردی دیده شود تذکر خواهیم داد.

وجود خلاء قانونی در برخورد با فضای مجازی

طالبی با بیان اینکه موارد مشابهی که خارج از محدوده زمانی به تبلیغ اقدام شده تذکر داده شده است عنوان کرد: وجود خلاء‌های قانونی به دلیل نو ظهور بودن شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های مجازی در سطح تلفن همراه موجب شده تا نتوان برخورد جدی در این زمینه داشت.

وی با اشاره به برنامه‌ها و فعالیت‌های سیاسی در استان در سطح احزاب و تشکل ها گفت: جهت گیری فعالیت های سیاسی استان به سمت و سوی محوریت تشکل ها و احزاب است تا شاهد فعالیت های بیشتری از سوی احزاب در استان باشیم.

این مسئول اضافه کرد: همچنین برنامه ای در دست اقدام است که منشور اخلاقی و وحدت تشکل ها را دنبال می کنیم که بعد از برگزاری انتخابات با جدیت دنبال خواهد شد.