به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر یکشنبه در آئین افتتاح پروژههای عمرانی شهرستان عسلویه اظهار داشت: دولت تلاشهای ویژهای برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته است و در این راستا با هدایتهای رهبری و ایستادگی مردم و تصمیمات شجاعانه رئیس جمهور و دولت شاهد اقدامات بسیار خوبی هستیم.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای ورزشی در نقاط مختلف استان بوشهر، اضافه کرد: طرحهای مهمی نیز با عنوان امید اجتماعی به همت استاندار بوشهر در دست اجرا است که زمینه حرکت و توسعه نشاط و شادابی در بین جوانان و نوجوانان را فراهم ساخته است.
فرماندار شهرستان عسلویه خاطرنشان کرد: با برنامهریزی صورت گرفته، سال آینده گامهای بهتری در راستای توسعه سرمایهگذاری در سطح شهرستان عسلویه برداشته خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان عسلویه در حوزه گردشگری، بیان کرد: اسکله عسلویه طی سالها هیچ متولی نداشت و با پیگیریهای صورت گرفته امسال اداره بندر این اسکله را تحویل گرفت و اقدامات اساسی برای ساماندهی آن صورت خواهد گرفت.
نادری با اشاره به اینکه اشتغال به عنوان یکی از مشکلات عسلویه است و برای رفع آن برنامه داریم، افزود: همه همت خود را در این زمینه به خرج خواهیم داد و برای اشتغال پایدار نیروی بومی برنامه خواهیم داشت.
نظر شما