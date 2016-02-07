به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلیت، کریس کریستی و مارکو روبیو از جمله نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند که در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند.

این مناظره تلویزیونی در جریان انتخابات درون حزبی، این هفته در ایالت نیوهمپشایر اجرا شد که دو طرف یکدیگر را مورد حمله قرار دادند.

کریس کریستی فرماندار ایالت نیوجرسی خطاب به مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا وی را بی تجربه خواند و گفت: اگر روبیو به ریاست جمهوری آمریکا برسد منتظر یک فاجعه باشید.

وی با اشاره به اینکه تجربیات وی خیلی بیشتر از رقیبش است، افزود: از نظر تجربه روبیو فاجعه است و صلاحیت ریاست جمهوری را ندارد. فرماندار ایالت نیوجرسی در این مناظره که شنبه برگزار شد، گفت: روبیو فرد باهوشی است ولی باید بگویم که بی تجربه است.

کریستی افزود: به آمریکا نگاه کنید، این همه مشکلات را چگونه می خواهید به دست فردی بسپارید که تجربه ای ندارد.

گفتنی است در میان نامزدهای حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ، سرمایه دار نیویورکی، همچنان در نظرسنجی های مرتبط با انتخابات ایالت نیوهمپشایر پیشتاز است.