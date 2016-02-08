رسانه ها سواد سلامت جامعه را افزایش دهند/ضرورت بیماریابی مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود رضا میری ظهر روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: فرهنگ سازی با اطلاع رسانی امکان پذیر است که سواد سلامت را افزایش می دهد و این امر توفیق اهداف و برنامه های بهداشتی را در پی دارد.

وی افزود: رسانه جزئی از خانواده های نظام سلامت هستند که باید به بهترین شکل در این راه مردم را یاری برسانند، آن هم در استان سیستان و بلوچستان که در برابر بیماری تهدید یافته مرزی قرار گرفته است.

آمار گویای بی عدالتی تاریخی در نظام سلامت سیستان و بلوچستان است

وی افزود: با برنامه ریزی کاربردی در راستای انقلاب در عرصه سلامت خانه های بهداشت به روستاها منتقل شد که زمینه ساز تحول و شکل گیری اقدام های اثرگذار برای نظام سلامت مردم شد و روز به روز شاخص ها را در این بخش افزایش داد.

میری تاکید کرد: دولت یازدهم در راستا لبیک به دغدغه رهبری مبنی بر عدم رنج بیماری از سوی مردم، طرح تحول نظام سلامت را اجرائی کرد که زمینه ساز کاهش هزینه های درمان به مردم شد و در این زمینه اثرگذاری های مطلوبی را بر نظام سلامت جامعه گذاشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان کرد: در راستای طرح تحول نظام سلامت نگاه ویژه ای به این استان شده، جدای از اختصاص بودجه های سلامت مناسب در زمینه حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص نیز سهمیه ای خاص و ویژه برای استان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: آمار گویای بی عدالتی تاریخی در حوزه درمان سیستان و بلوچستان است که باید برای رفع این عقب ماندگی تلاش جدی داشت که نهایت تلاش خود را طی دو سال گذشته انجام دادیم و توفیق های چشمگیری نیز حاصل شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تاکید کرد: عقب ماندگی های تاریخی، توسعه شاخص های سلامت را تحت تأثیر قرار داده که دولت مصمم است این فاصله را کم کند و در پی همین دغدغه در دیماه امسال وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سفری سه روزه کارشناسی را به استان داشتند که توفیقات زیادی را در پی خواهد داشت.

از ۱۳ سال قبل تا کنون یک مورد بیماری مثبت فلج اطفال نداشتیم

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدام های صورت گرفته در خصوص مقابله با بیماری های فلج اطفال و مالاریا اظهار داشت: بعد از اجرای موفق ریشه کنی آبله ریشه کنی فلج اطفال در دستور کار قرار گرفت.

دکتر میری گفت: مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته اکنون در سال ۲۰۱۶ از ۱۲۵ کشور درگیر با این بیماری تنها دو کشور در دنیا باقی مانده اند که هنوز نتوانستند این امر را ریشه کن کنند و این استان بسیار در این زمینه موثر عمل کرده است.

وی افزود: افغانستان و پاکستان به عنوان تنها دو کشور درگیر با بیماری فلج اطفال دغدغه های ما را همچنان باقی نگه داشته است که در این زمینه واکسیناسیون کودکان زیر ۵ سال را سالی دو بار در دستور کار قرار دادیم که تهدید فرا مرزی نشویم.

وی با اشاره به بیماری مالاری گفت: در دهه ۷۰، ۵۲ هزار بیماری مالاریا داشتیم اما اکنون این آمار به ۲۷۵ مورد رسیده است که در مقایسه با سال قبل با کاهش ۵۰ درصدی روبرو است.

میری تاکید کرد: در بعد بیماری مالاریا ما شاهد تهدید های مرزی هستیم و برای مقابله با آن نیز برنامه های ویژه ای از جمله اعمال نظارت در کنترل ورود و خروج را در دستور کار قرار دادیم تا مطابق برنامه ریزی ها شاهد کاهش روز افزودن مالاریا باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: در بحث مالاریا دو عوامل مبارزه با ناقل، سالم سازی محیط و اقدام های تشخیص سریع مالاریا را در دستور کار داریم که در مقابله با این بیماری بسیار اثرگذار بوده و توفیقات زیادی را برای استان در بر داشته است.

درمانگاه مرزی برای بیمار یابی ایجاد می شود

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی و مطابق توان ایجاد درمانگاه مرزی را برای بیمار یابی ایجاد کرده ایم اما برای تحقق این امر باید طرف پاکستانی و افغانستان دخیل باشد.

میری بیان کرد: بدانیم اگر به دنبال توسعه شاخص های بهداشتی هستیم باید نقاط مرزی را ویژه ببینیم تا نظام سلامت جامعه تحت شعاع قرار نگیرد چرا که همچنان سلامت مردم از سوی مردم مورد تهدید است و باید در این زمینه نگاه جامع منطقه ای فی ما بین سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان داشت.

در زمینه تخت های بیمارستانی کمبود داریم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در زمینه تخت های بیمارستانی به ویژه بخش های ویژه، اطفال و اورژانس کمبود های جدی داریم که برنامه های کاربردی را برای رفع این مشکل در دستور کار قرار دادیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با تسریع در اجرای این برنامه ها روز به روز شاهد کاهش دغدغه های مردم و افزایش رفاه مردم در حوزه نظام سلامت باشیم.