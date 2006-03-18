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۲۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۲۹

معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد:

افزايش 15 درصدي حقوق و مزاياي كاركنان دانشگاه آزاد

افزايش 15 درصدي حقوق و مزاياي كاركنان دانشگاه آزاد

حقوق و مزاياي كاركنان غير عضو هيات علمي، در سال آينده، 15 درصد افزايش خواهد يافت.

به گزارش خبرگزاري مهر مهندس علي نقيب زاده  افزود: اين فزايش حقوق كه از تاريخ اول فروردين 85 اجرا مي شود، شامل كليه كاركنان غير عضو هيات علمي اعم از رسمي، قراردادي و ساعتي مي شود.

وي تاكيد كرد: پيرو سياست هاي كلي دولت و با موافقت هيات امنا دانشگاه آزاد، حقوق ماهيانه اعضاي هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت با درجه علمي اساتيد، دانشيار، استاديار، مربي و مربي آموزشيار اعم از پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي نيز افزايش خواهد يافت.

مهندس نقيب زاده افزود: حقوق پايه و مابه التفاوت حقوق به ميزان 15 درصد نسبت سابقه تدريس در دانشاه هاي دولتي و آزاد اسلامي به ميزان 15 درصد و حق سرپرستي حق اولاد و حق تاهل به ميزان 15درصد نسبت به سال 84 افزايش دارد.

وي حق مسكن براي اعضاي هيات علمي تمام وقت غير بازنشسته متاهل را 66 هزار و 918 ريال و مجرد را 33 هزار و 459 ريال دانست و اظهار داشت: افزايش 15 درصدي سال 85 به فوق العاده مرتبه علمي تعلق نمي گيرد.

معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد همچنين از تصويب مبلغي بين صفر تا پنج درصد بر حسب محروميت دوري از مركز براي اعضاي هيات علمي خبر داد.

کد مطلب 304515

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