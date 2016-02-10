خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مجتمع پتروشیمی آریاساسول حدود ۹۰۰ شغل به‌طور مستقیم و حداقل ۸۰۰ شغل به‌طور غیرمستقیم از طریق پیمانکاران به‌طور مستمر، در منطقه ایجاد کرده‌است. این کارکنان روزانه مصارف غذایی مختلفی دارند که بخشی از این مصارف مربوط به بطری‌های یک‌بارمصرف از جمله آب‌معدنی، نوشابه، دوغ، دلستر و . . . است.

حالا با یک ابتکار جالب، به جای آنکه دور ریختن درب این بطری‌ها باعث آسیب رساندن به طبیعت و محیط زیست شود، جمع‌آوری می شود و درب این بطری‌ها که قابلیت بازیافت مناسبی دارد، در اختیار بهزیستی قرار می‌گیرد تا از طریق فروش آن، بخشی از نیازهای معلولان تامین شود.

طرح جمع‌آوری درب بطری‌های یک‌بار مصرف بر اساس پیشنهاد یکی از کارکنان این شرکت به نام سمانه ملانوروزی اجرا شده است و در قالب این طرح درب بطری‌های مصرفی شرکت جمع آوری می‌شود.

روزانه یک تا دو هزار بطری یک‌بار مصرف در این شرکت استفاده می‌شود .این طرح با حضور مدیران سازمان بهزیستی و همچنین سازمان محیط زیست آغاز شده است؛ کارمندان درب بطری‌های آب را جمع‌آوری کرده و در یک محل متمرکز تحویل می‌دهند تا جمع آوری شده و توسط سازمان بهزیستی برای خرید ویلچر برای معلولان هزینه شود.

اجرای طرح در دیگر شرکت‌ها

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر در این باره به خبرنگار مهر گفت: این شرکت کار خوبی را آغاز کرده‌ است و امیدواریم ادامه این حرکت را در دیگر شرکت‌های منطقه نیز شاهد باشیم.

حسین دلشب به اهمیت بالای اقدامات زیست محیطی در منطقه ویژه پارس اشاره کرد و ادامه داد: ما نیز حمایت مناسبی از چنین طرح‌هایی خواهیم داشت و امیدواریم شاهد کمک‌های خوبی از این طریق به سازمان بهزیستی باشیم.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود که برنامه‌ها و اقدامات این‌چنینی در دیگر صنایع بزرگ استان بوشهر نیز اجرایی شود و دیگر سازمان‌ها و ادارات و نهادهای مختلف نیز در راستای حفظ طبیعت و کمک به معلولان وارد عمل شوند.

لزوم حمایت صنعت از معلولان

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر نیز به خبرنگار مهر گفت: در شهرستان عسلویه ۳۰۴ معلول وجود دارد که اجرای این طرح و ارائه عواید آن به معلولان می‌تواند در رفع بخشی از نیازهای معلولان تاثیرگذار باشد.

خدیجه پوربهی افزود: صنعت در کنار مزایایی که دارد، یک‌سری معایب هم دارد که می‌توان به مواردی همچون معلولیت‌های کار و حوادث و مسائل اجتماعی اشاره کرد و این افراد آسیب دیده به سمت بهزیستی می‌آیند.

وی خاطرنشان کرد: بهزیستی یک سازمان حمایتی است که در برخی موارد خودش به حمایت نیاز دارد و امیدواریم با چنین اقداماتی شاهد کمک‌های خوبی برای رفع مشکلات و تامین نیازهای معلولان باشیم.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت: طرح ابتکاری این شرکت بیانگر نگاه ویژه این شرکت به موضوع محیط زیست و همچنین کمک به محیط پیرامونی و رفع نیاز معلولان است.

جمع‌آوری سالانه ۱۶ میلیون درب بطری

مدیر روابط عمومی آریاساسول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این طرح گفت: روزانه یک تا دو هزار بطری یک بار مصرف در این شرکت مصرف می‌شود .اگر کف این میزان مصرف بطری را حساب کنیم، می‌شود هزار بطری؛ که در ماه ۳۰ هزار بطری خواهد بود و سالانه ۳۶۰ هزار بطری در این شرکت مصرف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ۱۵ شرکت پتروشیمی فعال در منطقه ویژه پارس وجود دارد که در مجموع ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بطری توسط کارکنان این شرکت‌های پتروشیمی مصرف می‌شود. با محاسبه شرکت‌های نفت و گاز پارس و مجتمع گازی و منطقه ویژه پارس به میزان مصرف ۱۶ میلیون بطری در سال می‌رسیم که تعداد بسیار بالایی است.

وی ادامه داد: جمع‌آوری درب‌های این بطری‌ها و اهدای آن به سازمان بهزیستی برای تامین ویلچر برای معلولان می‌تواند کمکی از سوی صنعت به معلولان باشد.

پریزی افزود: البته این درب بطری‌ها فقط یک بخش از طرح است؛ ظروف یکبار مصرف بسیار زیادی نیز در این شرکت‌ها و پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود که با جمع آوری آنها علاوه بر کمک به مسائل زیست‌محیطی، می‌تواند کمک خوبی به معلولان باشد.