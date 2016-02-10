به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر چهارشنبه ۲۱ بهمن ماه با اجرای دو کنسرت ویژه بانوان و اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری علی رهبری کار خود را آغاز می کند.

این در حالی است که در مقایسه با روال عادی جشنواره های گذشته موسیقی فجر هنوز پیامی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور هنری وزیر، مدیر و دبیرجشنواره به رسانه ها صادر نشده است.

از ساعت ۱۵:۳۰ امروز گروه موسیقی «بهار» به سرپرستی هنگامه اخوان در تالار وحدت آغازگر سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر خواهد بود. در این کنسرت ویژه بانوان آثار آهنگسازانی چون مرتضی خان محجوبی، علی اکبر شهنازی، امیر جاهد، مرتضی نی داود روی اشعاری از سعدی، حافظ، باباطاهر، عارف قزوینی و فروغی بسطامی در دستگاه افشاری و اصفهان به مخاطبان ارائه می شود.

نجمه تجدد سرپرست گروه ویژه بانوان «موسیقی ملی ایران» هم ساعت ۱۸:۱۵ در تالار وحدت کنسرتی برگزار می کند که طی آن چند قطعه موسیقایی در دو بخش موسیقی ملی و کلاسیک به تماشاگران ارائه می شود.

آنچه در این کنسرت برای مخاطبان اجرا می شود آثاری در سبک موسیقی ملی و تنبورنوازی و گزیده آثار نجمه تجدد با گروه موسیقی شمس است که در قسمت تنبورنوازی قطعه های «مستان سلامت می کنند»، «ساربان» و «آن سو مرا» اجرا می شود. در بخش موسیقی ملی هم قطعه های «بوسه های باران» و «آیینه جان» به علاقه مندان با اشعاری از محمدرضا شفیعی کدکنی و یدالله عاطفی اجرا می شوند.

ارکستر سمفونیک تهران که تا چند هفته پیش روزهای پرحاشیه ای را پشت سر می‌گذاشت ساعت ۲۱ چهارشنبه ۲۱ بهمن تازه ترین کنسرت خود را با اجرای اثر ماندگار «نی نوا» حسین علیزاده ارائه خواهد داد. این در حالی است که اجرای کنسرتو ویلن شماره یک مکس بروخ و سمفونی «فانتاستیک» اثر هکتور برلیوز از بخش های دیگر این کنسرت موسیقایی خواهد بود.

در این دوره جشنواره اعلام نام نوازندگان و سازهای هر یک از آنها، آهنگسازان، تنظیم‌کنندگان، خوانندگان، سرپرست گروه‌ها و نام و مشخصات قطعات اجرایی و نیز تصاویری که در اقلام تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی مختلف جشنواره استفاده می‌شود، کاملاً با هماهنگی و اعلام مسئولان گروه‌ها یا نماینده معرفی شده از سوی آنها صورت گرفته است.

سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر از چهارشنبه ۲۱ بهمن تا پایان روز جمعه ۳۰ بهمن ماه به مدیریت حمیدرضا نوربخش و دبیری حسن ریاحی در تالارهای وحدت، رودکی، برج میلاد، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، فرهنگسرای نیاوران، فرهنگسرای ارسباران در بخش های مختلف برگزار می شود.