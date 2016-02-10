رتبه ­بندی واحدهای دانشگاه آزاد منتشر شد/ علوم تحقیقات در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام این خبر افزود: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کشور براساس شاخص ها و معیارهای مصوب ششمین نشست فوق العاده وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی که توسط خبرگان علم رتبه بندی، تهیه و تدوین شده، مورد رتبه بندی قرار گرفتند.
وی افزود: بر اساس این رتبه بندی واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی جایگاه نخست فهرست سال ۹۳-۱۳۹۲ را از آن خود کرد.
سرپرست ISC اظهار داشت: تنها ۳۰۴ واحد از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران واجد شرایط لازم جهت حضور در رتبه بندی ISC شدند و بدین ترتیب، این رتبه بندی جامع ترین جامعه آماری در بین رتبه بندی های صورت گرفته در دانشگاه های آزاد را پوشش داده است.
دهقانی گفت: واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد یکی از بزرگترین واحدهای دانشگاهی در بین دانشگاههای آزاد اسلامی کشور است که در جایگاه نخست فهرست سال ۹۳-۱۳۹۲ قرار گرفته است و پس از آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نیز توانست با پیشی گرفتن از دانشگاه آزاد واحد مشهد، رتبه ۲ را کسب کند.
وی یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد که در رتبه بندی ISC سال ۹۱-۱۳۹۰ حائز رتبه دوم در بین دانشگاه های آزاد کشور شده بود در سال ۹۳-۱۳۹۲ رتبه سوم جدول را به خود اختصاص داد. همچنین واحدهای تبریز، خوراسگان اصفهان، اراک، تهران شمال، ساوه، شهرضا و تهران جنوب نیز به ترتیب در جایگاه های ۴ تا ۱۰ جدول قرار گرفته اند.
جدول زیر فهرست ۱۰ واحد برتر از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را در سال ۹۳-۱۳۹۲ نمایش می دهد.
|رتبه
|
امتیاز از ۱۰۰
|
نام واحد
|۱
|
۱۰۰
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
|۲
|
۹۹.۸۶
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
|۳
|
۹۹.۵۸
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
|۴
|
۹۹.۳۴
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
|۵
|
۹۸.۵۹
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
|۶
|
۹۶.۸۲
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|۷
|
۹۵.۵۲
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
|۸
|
۹۵.۱۰
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
|۹
|
۹۴.۵۹
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
|۱۰
|
۹۴.۰۶
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: در این رتبه بندی علاوه بر انتشار امتیازات کل و رتبه هر دانشگاه، امتیازات دانشگاه ها در معیارهای پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی نیز بر روی وبگاه رتبه بندی در اختیار واحدهای مربوطه قرار گرفته است و بدین ترتیب هر واحد می تواند به اطلاعاتی دقیق و همه جانبه از وضعیت علمی خویش دست پیدا کند.
وی افزود: قسمتی از اطلاعات غیر پژوهشی مورد نیاز رتبه بندی ISC توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و در اختیار گروه رتبه بندی قرار گرفت. اطلاعات پژوهشی مورد نیاز رتبه بندی دانشگاههای آزاد اسلامی کشور نیز توسط کارشناسان پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از پایگاه اطلاعاتی WOS تهیه شد.
دهقانی تاکید کرد: در معیار پژوهش نیز که جزو مهمترین ماموریت های دانشگاهی به حساب می آید واحد علوم تحقیقات تهران با فاصله از دیگر واحدها، به عنوان پژوهشی ترین واحد از واحدهای دانشگاه آزاد کشور مشخص شد.
وی گفت: معیار پژوهش در رتبه بندی ISC دارای وزن ۵۷ درصد است که مهمترین معیار رتبه بندی به حساب می آید. این معیار توسط شاخص هایی چون تعداد مقالات، میزان استنادات نسبت به هر مقاله، میزان مقالات نسبت به اعضای هیات علمی، نرخ رشد مقالات و استنادات و ثبت نامه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: دانشگاه های آزاد اسلامی کشور حدود ۱۶ درصد از تولیدات مقالات سال ۲۰۱۲-۲۰۰۷ کشور را به خود اختصاص داده اند که در این بین واحد علوم تحقیقات تهران با داشتن بیشترین میزان مقاله در بین رقبای خود، مقام اول را در معیار پژوهش بین دانشگاههای آزاد کشور کسب کرده است.
نمودار زیر فهرست ۱۰ دانشگاه برتر کشور در بعد پژوهش را نمایش می دهد.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: بعد آموزش نیز دومین ماموریت مهم دانشگاهی به حساب می آید و در رتبه بندی ISC از طریق شاخص هایی چون اساتید پراستناد، اساتید دارای جایزه، نسبت اساتید به دانشجویان، نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان، دانشجویان دارای جایزه و برنده در المپیادهای بین المللی مورد محاسبه قرار می گیرد.
وی گفت: ۵ واحد شیراز، ساری، شهرکرد، مشهد و علوم تحقیقات تهران در معیار آموزش بالاتر از دیگر دانشگاهها ظاهر شدند.
نمودار زیر فهرست ۱۰ دانشگاه برتر کشور در معیار آموزش را نمایش می دهد.
دهقانی گفت: در بعد شهرت بین المللی که میزان و سطح بین المللی بودن دانشگاهها را منعکس می کند نیز واحد مشهد، شهر مجلسی، خوراسگان اصفهان و تهران مرکزی به عنوان چهار واحد برتر شناخته شدند.
وی افزود: در معیار تسهیلات و امکانات که دو شاخص تعداد کتاب ها و تعداد مراکز تحقیقاتی آن را مورد تبیین قرار می دهد نیز واحد فریمان و کوهدشت در صدر دانشگاه های آزاد کشور قرار گرفتند. در معیار فعالیت های اجتماعی و اقتصادی نیز واحد خوراسگان اصفهان مقام اول را در کشور کسب کرد.
سرپرست ISC ادامه داد: ۲۳ شاخص رتبه بندی ISC که ۵ معیار کلی پژوهش و آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می دهند، اطلاعات وسیع و متنوعی را در اختیار دانشگاههای کشور قرار می دهد.
وی یادآور شد: این شاخص ها ضمن کمک به دانشگاهها در شناسایی نقاط قوت و ضعف خویش، مهمترین منبع اطلاعاتی است که لحاظ کردن صحیح آنها در سیاستگذاریها و برنامه ریزی های دانشگاهی، ارتقا رتبه و عملکرد علمی دانشگاهها در سطح ملی و فراملی را تضمین می کند.
فهرست کامل نتایج رتبه بندی دانشگاههای آزاد کشور بر روی وبگاه گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به آدرسur.isc.gov.ir قرار دارد.
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