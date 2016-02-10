رتبه ­بندی واحدهای دانشگاه آزاد منتشر شد/ علوم تحقیقات در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام این خبر افزود: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کشور براساس شاخص ­ها و معیارهای مصوب ششمین نشست فوق العاده وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی که توسط خبرگان علم رتبه بندی، تهیه و تدوین شده­، مورد رتبه ­بندی قرار گرفتند.

وی افزود: بر اساس این رتبه بندی واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی جایگاه نخست فهرست سال ۹۳-۱۳۹۲ را از آن خود کرد.

سرپرست ISC اظهار داشت: تنها ۳۰۴ واحد از واحد­های دانشگاه آزاد اسلامی ایران واجد شرایط لازم جهت حضور در رتبه­ بندی ISC شدند و بدین ترتیب، این رتبه بندی جامع ترین جامعه آماری در بین رتبه بندی ­های صورت گرفته در دانشگاه­ های آزاد را پوشش داده است.

دهقانی گفت: واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد یکی از بزرگترین واحدهای دانشگاهی در بین دانشگاه­های آزاد اسلامی کشور است که در جایگاه نخست فهرست سال ۹۳-۱۳۹۲ قرار گرفته است و پس از آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نیز توانست با پیشی گرفتن از دانشگاه آزاد واحد مشهد، رتبه ۲ را کسب کند.

وی یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد که در رتبه بندی ISC سال ۹۱-۱۳۹۰ حائز رتبه دوم در بین دانشگاه ­های آزاد کشور شده بود در سال ۹۳-۱۳۹۲ رتبه سوم جدول را به خود اختصاص داد. همچنین واحدهای تبریز، خوراسگان اصفهان، اراک، تهران شمال، ساوه، شهرضا و تهران جنوب نیز به ترتیب در جایگاه­ های ۴ تا ۱۰ جدول قرار گرفته ­اند.

جدول زیر فهرست ۱۰ واحد برتر از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را در سال ۹۳-۱۳۹۲ نمایش می ­دهد.

رتبه امتیاز از ۱۰۰ نام واحد ۱ ۱۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۲ ۹۹.۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۳ ۹۹.۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۴ ۹۹.۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ۵ ۹۸.۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ۶ ۹۶.۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ۷ ۹۵.۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ۸ ۹۵.۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ۹ ۹۴.۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا ۱۰ ۹۴.۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: در این رتبه­ بندی علاوه بر انتشار امتیازات کل و رتبه هر دانشگاه، امتیازات دانشگاه­ ها در معیارهای پژوهش، آموزش، وجهه ­بین­ المللی، تسهیلات و فعالیت­های اجتماعی-اقتصادی نیز بر روی وبگاه رتبه بندی در اختیار واحدهای مربوطه قرار گرفته است و بدین ترتیب هر واحد می­ تواند به اطلاعاتی دقیق و همه جانبه از وضعیت علمی خویش دست پیدا ­کند.

وی افزود: قسمتی از اطلاعات غیر پژوهشی مورد نیاز رتبه­ بندی ISC توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و در اختیار گروه رتبه­ بندی قرار گرفت. اطلاعات پژوهشی مورد نیاز رتبه­ بندی دانشگاههای آزاد اسلامی کشور نیز توسط کارشناسان پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از پایگاه اطلاعاتی WOS تهیه شد.

دهقانی تاکید کرد: در معیار پژوهش نیز که جزو مهمترین ماموریت های دانشگاهی به حساب می­ آید واحد علوم تحقیقات تهران با فاصله­ از دیگر واحدها، به عنوان پژوهشی­ ترین واحد از واحدهای دانشگاه آزاد کشور مشخص شد.

وی گفت: معیار پژوهش در رتبه­ بندی ISC دارای وزن ۵۷ درصد است که مهمترین معیار رتبه­ بندی به حساب می ­آید. این معیار توسط شاخص ­هایی چون تعداد مقالات، میزان استنادات نسبت به هر مقاله، میزان مقالات نسبت به اعضای هیات علمی، نرخ رشد مقالات و استنادات و ثبت نامه­ ها مورد ارزیابی قرار می­ گیرد.

وی اظهار داشت: دانشگاه­ های آزاد اسلامی کشور حدود ۱۶ درصد از تولیدات مقالات سال ۲۰۱۲-۲۰۰۷ کشور را به خود اختصاص داده­ اند که در این بین واحد علوم تحقیقات تهران با داشتن بیشترین میزان مقاله در بین رقبای خود، مقام اول را در معیار پژوهش بین دانشگاه­های آزاد کشور کسب کرده است.

نمودار زیر فهرست ۱۰ دانشگاه برتر کشور در بعد پژوهش را نمایش می­ دهد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: بعد آموزش نیز دومین ماموریت مهم دانشگاهی به حساب می ­آید و در رتبه­ بندی ISC از طریق شاخص­ هایی چون اساتید پراستناد، اساتید دارای جایزه، نسبت اساتید به دانشجویان، نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان، دانشجویان دارای جایزه و برنده در المپیادهای بین المللی مورد محاسبه قرار می­ گیرد.

وی گفت: ۵ واحد شیراز، ساری، شهرکرد، مشهد و علوم تحقیقات تهران در معیار آموزش بالاتر از دیگر دانشگاه­ها ظاهر شدند.

نمودار زیر فهرست ۱۰ دانشگاه برتر کشور در معیار آموزش را نمایش می­ دهد.

دهقانی گفت: در بعد شهرت بین­ المللی که میزان و سطح بین ­المللی بودن دانشگاه­ها را منعکس می­ کند نیز واحد مشهد، شهر مجلسی، خوراسگان اصفهان و تهران مرکزی به عنوان چهار واحد برتر شناخته شدند.

وی افزود: در معیار تسهیلات و امکانات که دو شاخص­ تعداد کتاب ها و تعداد مراکز تحقیقاتی آن را مورد تبیین قرار می­ دهد نیز واحد فریمان و کوهدشت در صدر دانشگاه­ های آزاد کشور قرار گرفتند. در معیار فعالیت­ های اجتماعی و اقتصادی نیز واحد خوراسگان اصفهان مقام اول را در کشور کسب کرد.

سرپرست ISC ادامه داد: ۲۳ شاخص رتبه بندی ISC که ۵ معیار کلی پژوهش و آموزش، وجهه بین­ المللی، تسهیلات و فعالیت­های اجتماعی-اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می­ دهند، اطلاعات وسیع و متنوعی را در اختیار دانشگاه­های کشور قرار می ­دهد.

وی یادآور شد: این شاخص ها ضمن کمک به دانشگاه­ها در شناسایی نقاط قوت و ضعف خویش، مهمترین منبع اطلاعاتی است که لحاظ کردن صحیح آن­ها در سیاستگذاری­ها و برنامه­ ریزی­ های دانشگاهی، ارتقا رتبه و عملکرد علمی دانشگاه­ها در سطح ملی و فراملی را تضمین می کند.

فهرست کامل نتایج رتبه بندی دانشگاه­های آزاد کشور بر روی وبگاه گروه رتبه­ بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به آدرسur.isc.gov.ir قرار دارد.