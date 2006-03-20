آغاز بهار 85 زير چتر باد و باران

به گزارش خبرگزاري مهر، آسمان استانهاي گيلان، مازندران و گلستان ابري همراه با بارش پراكنده، مه آلود و وزش باد خواهد بود.

بر اساس اين گزارش، آسمان استانهاي سمنان، خراسان شمالي و خراسان رضوي به تدريج ابري همراه با وزش باد و رگبار پراكنده همچنين آسمان استانهاي خراسان جنوبي، يزد و كرمان صاف تا كمي ابري ، در برخي ساعات با رشد ابر و وزش باد پيش بيني مي شود.

سازمان هواشناسي كشور آسمان استانهاي چهارمحال و بختياري ، اصفهان، كهگيلويه و بوير احمد ، خوزستان و بوشهر راصاف تا قسمتي ابري در ارتفاعات زاگرس با رشد ابر و احتمال رگبار يا رعد و برق پراكنده و وزش باد، همچنين آسمان مناطق غرب هرمزگان و جزاير كيش، قشم، ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك را صاف تا كمي ابري همراه با مه يا غبار صبحگاهي در 24 ساعت آينده پيش بيني مي كند.

بر اساس اين گزارش، آسمان استان تهران و ارتفاعات البرز قسمتي ابري در بعد ازظهر و شب، نيمه ابري تا ابري با رگبار يا رعد و برق پراكنده و وزش باد به تدريج ابرناكي همراه بوده و همچنين آسمان ساير نقاط كشور صاف تا قسمتي ابري با وزش باد خواهد بود.

بنابر اعلام اين سازمان بيشينه و كمينه دماي تهران طي اين مدت به 18 و 8 درجه سلسيوس خواهد رسيد.