به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیۀ هشتمین دوره از سطح یک سیر مطالعاتی امام موسی صدر و نخستین دوره از دورۀ شناخت لبنان معاصر روز شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، از ساعت ۱۸ در مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار می‌شود.



برگزاری دوره‌های سیر مطالعاتی آثار امام موسی صدر، با هدف معرفی اندیشه‌های امام موسی صدر از فعالیت‌هایی است که مؤسسه امام موسی صدر در سال ۱۳۹۱ آغاز کرده است.



سیر مطالعاتی آثار امام در سه سطح تنظیم شده است و سطوح تکمیلی و تخصصی نیز در آینده به آن افزوده می‌شود.



مدت زمان لازم برای هر سطح چهار ماه است و در پایان هر دوره به دانش‌آموختگان این دوره گواهی تکمیل دوره اعطا می‌شود.



علاقه مندان برای ثبت نام در دورۀ جدید می‌توانند با ثبت نام در سایت مؤسسه درخواست خود برای شرکت در این دوره‌ها را ثبت کنند. علاقه مندانی که پیش از این ثبت نام کرده اند، می توانند با تکمیل و تغییر اطلاعات پروفایل خود در سایت، در دوره های آتی شرکت کنند.