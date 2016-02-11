به گزارش خبرنگار مهر، هیات انتخاب و داوری بخش «هنر و تجربه» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر متشکل از جمال امید، هوشنگ گلمکانی، ایرج تقی پور،سیف الله صمدیان، جعفر صانعی مقدم، شهرام مکری و امیرحسین علم الهدی برندگان این بخش را معرفی کردند.

اختتامیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر شامگاه ۲۲ بهمن در تالار وحدت برگزار شد.

از بین نامزدها شامل «چهارشنبه» به کارگردانی سروش محمدزاده، «سگ و دیوانه عاشق» به کارگردانی علی محمد قاسمی، «ممیرو» به کارگردانی هادی محقق، «نیم رخ ها» به کارگردانی زنده یاد ایرج کریمی و «یک شهروند کاملا معمولی» به کارگردانی مجید برزگر تندیس ویژه این بخش تقدیم شد به سروش محمدزاده برای کارگردانی «چهارشنبه».

دومین تندیس این بخش به زنده یاد ایرج کریمی تقدیم شد. مادر این کارگردان فقید روی سن حاضر شد و جایزه را گرفت.

مادر زنده یاد کریمی بعد از دریافت این جایزه، با گریه گفت: جای ایرج در این مراسم خالی است.