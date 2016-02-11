سد تنگ سرخ شيراز سياسی شده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري شيراز، عليرضا پاك‌فطرت عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح ايستگاه شهيد مطهري مترو شيراز، گفت: سد تنگ سرخ متاسفانه سياسي شد، عمليات اجرايي اين سد كه دارای مجوز رسمي است در سال ۹۱ با حضور معاون وزير نيروي دولت وقت با پيش‌بيني ۹۰ ميليارد تومان اعتبار و سهم ۵۰ درصدي شهرداري شيراز، آغاز شد.

وی با بيان اينكه سد تنگ‌سرخ داراي مطالعات جامعي است، خاطرنشان كرد: اين سد داراي توجيهات اقتصادي، گردشگري و فني و محيط‌زيستي است و اجراي آن شهر شيراز را از خطر سيلابي كه در دهه‌هاي ۶۰ و ۸۰ خسارات سنگين مالي و جاني به مردم اين شهر تحميل كرد،‌حفظ مي‌كند.

پاك‌فطرت با تاكيد براينكه اجرايي شدن اين سد يكي از بسترهاي گردشگري شدن شيراز است، گفت: اگر دولت هم توان تامين منابع اعتباري اين سد را ندارد،‌ به‌واسطه ضرورت‌هاي موجود، شهرداري توان اجراي آن را خواهد داشت.

وي در بخشي از سخنان خود با بيان اينكه شهرداري‌ها روي اعتبارات دولتي حساب مي‌كنند اما اين اعتبارات تخصيص پيدا نمي‌كند، گفت: شهرداري‌ها اكنون به واسطه ركود ساخت و ساز در تنگ‌ناي شديد مالي قرار دارند، حال آنكه ۵۰ درصد از ۶۰ ميليارد تومان سود اوراق مشاركت كه تعهد دولت بود، پرداخت نشده و از ۳۱ ميليارد تومان سهم شهرداري مربوط به جرائم رانندگي نيز تنها يك ميليارد تومان محقق شده است.