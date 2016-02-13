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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۰

عباس کاظمی درباره زیمل سخنرانی می کند

عباس کاظمی درباره زیمل سخنرانی می کند

مرکز فرهنگ و اندیشه سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ادامه سلسله سمینارهای آشنایی با ایده های بین رشته ای در علوم انسانی نشست «گئورگ زیمل؛ فرهنگ و تامل درباره ناچیزها» را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگ و اندیشه سازمان جهاد دانشگاهی تهران مدتی است سلسله سمینارهای آشنایی با ایده های بین رشته ای در علوم انسانی را برگزار می کند.

در این سلسله نشست ها اساتیدی چون عباس کاظمی، مرتضی مردیها، محمدمنصور هاشمی، فرزام پروا و عبدالرحمن نجل رحیم سخنرانی می کنند.

در دومین نشست سلسله سمینارهای آشنایی با ایده های بین رشته ای در علوم انسانی عباس کاظمی درباره موضوع «گئورگ زیمل؛ فرهنگ و تامل درباره ناچیزها» سخنرانی می کند.

علاقمندان به حضور در این نشست می توانند روز سه شنبه ۲۷ بهمن ماه ساعت ۱۶  در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران حاضر شوند.

کد مطلب 3051225
سارا فرجی

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