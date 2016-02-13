شهروندان شمال تهران به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ساریخانی مسئول امور ایثارگران این منطقه با اعلام این خبر گفت: هشتمین دوره ی کاروان راهیان نور از هفدهم تا بیستم اسفند ماه به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند و از مناطقی چون آبادان ، شلمچه ،مهران،دوکوهه ،اروندکنار و خرمشهر بازدید می کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیتی بالغ بر 380 نفر برای سال جاری پیش بینی شده است تصریح کرد: شهروندان می توانند برای ثبت نام تا سی ام بهمن ماه به واحد ایثاگران شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان دکتر شریعتی، پایین تر از حسینیه ی ارشاد ، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه مراجعه کنند.

مسئول امور ایثارگران این منطقه ترویج فرهنگ شهادت و ایثار و آشنایی شهروندان با دلاورمردی ها و رشادت های شهدا و ایثارگران را در طول هشت سال دفاع مقدس از جمله اهداف برپایی این برنامه عنوان کرد و افزود: همچنین طی شهریور ماه سال جاری کاروان راهیان نور شهرداری منطقه3با حضور237 نفر شهروندان و خانواده معظم شهدا و بدرقه جمعی از مسئولان راهی مناطق جنگی غرب کشور اعزام شدند.