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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۰۵

شهروندان شمال تهران به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند

شهروندان شمال تهران به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند

شهروندان تهرانی در هفته های پایانی سال جاری به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ساریخانی مسئول امور ایثارگران این منطقه با اعلام این خبر گفت: هشتمین دوره ی  کاروان راهیان نور از هفدهم تا بیستم  اسفند ماه به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند و از مناطقی چون آبادان ، شلمچه ،مهران،دوکوهه ،اروندکنار و خرمشهر بازدید می کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیتی بالغ بر 380 نفر برای سال جاری پیش بینی شده است تصریح کرد: شهروندان می توانند برای ثبت نام تا سی ام بهمن ماه به واحد ایثاگران شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان دکتر شریعتی، پایین تر از حسینیه ی ارشاد ، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه مراجعه کنند.

مسئول امور ایثارگران این منطقه ترویج فرهنگ شهادت و ایثار و آشنایی شهروندان با دلاورمردی ها و رشادت های شهدا و ایثارگران را در طول هشت سال دفاع مقدس از جمله اهداف برپایی این برنامه عنوان کرد و افزود: همچنین طی شهریور ماه سال جاری کاروان راهیان نور شهرداری منطقه3با  حضور237 نفر شهروندان و  خانواده معظم شهدا و بدرقه جمعی از مسئولان راهی مناطق جنگی غرب کشور اعزام شدند.

کد مطلب 3051272
سیامک صدیقی

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