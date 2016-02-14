افزایش پذیرش دانشجوی خارجی/ برگزاری دوره دکتری با فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی امروز در مراسم تقدیر از نفرات برتر المپیاد علمی-دانشجویی و نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۴ افزود: ما طرح آمایش سرزمین آموزش عالی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دادیم و بر اساس آن، استان به استان، دانشگاه ها را منطقه بندی کرده ایم.

وی افزود: تعداد رشته های دانشگاه های وزارت علوم نسبت به وزارت بهداشت بیشتر است و از همین رو کار ما زمان طولانی تری را به خود اختصاص داد.

وی یادآور شد: ما در طرح آمایش برای دوره ها، مقاطع و دانشگاه های مشترک هم برنامه ریزی کرده ایم و در واقع ساماندهی آموزش عالی را مدنظر قرار داده ایم.

وی با اشاره به اینکه تعداد بازنگری رشته های علوم پایه هنوز کمتر از سایر رشته هاست، گفت: متاسفانه اشاره شد که تمایل و گرایش نسبت به رشته های علوم پایه کمتر است، در حالی که برای رشته های میان رشته ای، نقش علوم پایه اهمیت بیشتری دارد و باید به صورت جدی تر به آن نگاه کرد.

وی افزود: همانطور که در پزشکی، بحث های جدیدی مانند مهندسی پزشکی و سلولی- مولکولی مطرح شده، نقش علوم مختلف در کنار هم دیده شده است. در واقع در مدلسازی پزشکی نمی توان از نقش ریاضی غافل شد.

میزان بازنگری رشته های تحصیلی دانشگاهها

وزیر علوم با اشاره به میزان بازنگری رشته های تحصیلی دانشگاه ها گفت: رشته های فنی، مهندسی تا ۸۰ درصد، رشته های کشاورزی تا ۹۵ درصد و رشته های علوم پایه تا ۵۰ درصد بازنگری شده اند.

وی با اشاره به موضوع علوم انسانی و ارتباط آن با سایر رشته ها، خاطرنشان کرد: وقتی بحث از کاربردی کردن علوم انسانی و تهیه پیوست فرهنگی برای رشته های مختلف وجود دارد، باید به موضوع رشته های پایه نیز به صورت جدی توجه کنیم.

وی تاکید کرد: درهم آمیختگی رشته ها به گونه ای پیش می رود که باید رشته هایی که عمرشان تمام شده را کنار گذاشت و رشته های جدید را بازنگری کرد و میان رشته ای ها را توسعه داد.

ما در کارآفرینی مدعی هستیم نه بدهکار

وی با اشاره به تاکید بر ایجاد دانشگاه کارآفرین یادآور شد: تمام سهم کارآفرینی به آموزش عالی بازنمی گردد، چرا که حداکثر ۳۰ درصد سهم کارآفرینی در آموزش عالی است. ما در کارآفرینی مدعی هستیم نه بدهکار. چرا که بقیه زیرساختها هم باید در این بخش آماده باشند.

وی افزود: وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی به ما در ایجاد دانشگاه کارآفرین کمک می کند تا اشتغال مناسبی داشته باشیم و سرمایه گذاری هایی که در نیروی انسانی صورت گرفته را به ثمر برسانیم.

افزایش پذیرش دانشجوی خارجی

محمد فرهادی در جمع خبرنگاران و در حاشیه مراسم تقدیر از نفرات برتر المپیاد علمی و دانشجویی کشور و کنکور سراسری سال ۹۴ افزود: ما باید ساختارهایی داشته باشیم که بتوانیم ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی در ایران را افزایش دهیم. این کارگروه دستورالعملی را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده است که آنها میزان ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی خود را اعلام کنند.

وی افزود: دانشجویان هم از طریق سازمان امور دانشجویان مدارک اولیه خود را ارائه می‌دهند که در رشته‌های پزشکی به وزارت بهداشت و در رشته‌های غیرپزشکی به دانشگاه‌های وزارت علوم معرفی می‌شوند.

فرهادی اضافه کرد: این کار مقدماتی مانند صدور ویزای تحصیلی، اقامت و مجوزهای لازم را نیاز دارد که پس از دریافت آنها، دانشجویان خارجی می‌توانند در ایران تحصیل کنند.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۲۱ هزار دانشجوی خارجی از ۴۷ کشور در ایران تحصیل می‌کنند که رقم ناچیزی است و هدف‌گذاری ما ۱۵ درصد از تعداد کل دانشجویان کشور است.

وزیر علوم در پاسخ به سئوالی درباره افزایش تعاملات بین‌المللی آموزش عالی پس از برجام، یادآور شد: یکی از برنامه‌های اساسی ما دیپلماسی علمی بود که دانشگاه‌های ما در اشل بین‌المللی قرار گیرند که خوشبختانه این کار صورت گرفته و تعامل با دانشگاه‌های معتبر دنیا آغاز شده است.

فرهادی افزود: در همین ماه‌های اخیر هیات‌های بین‌المللی زیادی از اروپا و آسیا به ایران آمده‌اند و در مقابل هیات‌های زیادی هم به این مناطق رفته‌اند.

وی یادآور شد: این تعاملات بین‌المللی یا در چارچوب تفاهم‌نامه‌های دوطرفه برقرار شده و یا در راستای وزارتخانه‌ها به صورت کلان. همانند آنچه که میان من و وزیر آموزش عالی فرانسه برقرار شد.

برگزاری دوره های مشترک با فرانسه

وزیر علوم تصریح کرد: تعاملات بین‌المللی ما در فرانسه شامل تبادل استاد دانشجو، برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف به خصوص در حد دکتری به صورت مشترک و انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بود.

وی تاکید کرد: برنامه مشترک دوره دکتری یا به صورت تقسیم دو سال تحصیلی در دو کشور، یا به صورت تقسیم یک و سه سال تحصیلی در دو کشور است و همچنین پروژه تحقیقاتی مشترک با فرانسه در قالب طرح جندی‌شاپور که شامل ۱۵ طرح تحقیقاتی است که ۵۰ درصد برعهده ایران و ۵۰ درصد بر عهده فرانسه است.

وزیر علوم گفت: تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، دوره‌های تحصیلی مشترک و دانشگاه مشترک از جمله برنامه‌های ما با فرانسه است که البته دانشگاه مشترک مقدمات بیشتری می‌طلبد.

فرهادی افزود: در برنامه ششم توسعه تعاملات بین‌المللی به صورت جدی پیگیری می‌شود و این موضوع به خوبی دیده شده و احکامی که مورد نیاز است نیز به زودی مصوب می‌شود تا بتوانیم از تعامل و همکاری با دانشگاه‌های معتبر خارجی استفاده کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی در زمینه رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور گفت: شورایی، بررسی دانشگاه‌ها را انجام می‌دهد که این شورا به صورت سراسری و تخصصی برنامه‌های دانشگاهی را ارزیابی می‌کند و هیات‌هایی را برای بازدید اعزام می‌کند و دانشگاه‌ها در نهایت رتبه‌بندی می‌شوند.

وزیر علوم درباره دادن اختیار بورس به دانشگاه‌ها اظهار داشت: دادن اختیار بورس به دانشگاه‌ها بسیار مناسب است، چرا که بر حسب نیازشان افراد را مشخص می‌کنند و افراد واجد آیین‌نامه‌ها را جذب می‌کنند.

فرهادی افزود: افرادی که متقاضی هستند از سوی دانشگاه‌ها بررسی می‌شوند و دانشگاه‌ها آنها را در همان رشته‌ای که به آن نیاز دارند، جذب می‌کنند. البته تمامی این فرآیند با آزمون است و به برطرف شدن نیاز دانشگاه‌ها کمک می‌کند.