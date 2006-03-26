چشم انداز همكاري ايران در مورد پيشنهاد روسيه روشن است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از پايگاه اينترنتي "تركيش ويكلي"، "انوش احتشامي" رئيس دانشكده امور بين الملل و دولتي دانشگاه دورهام در انگلستان درباره سناريوي در پيش روي موضوع هسته اي ايران و سرانجام پيشنهاد روسيه اظهار داشت: به نظر مي رشد پيشنهاد روسيه راه حلي براي موضوع هسته اي ايران باشد و من هنوز مطئن نيستم كه طرف ايراني آن را خواهد پذيرفت، اما به خاطر خبرهاي مثبتي كه اخيراً از گفتگوهاي ايران و روسيه منتشر مي شود به نظر مي رسد آنها به اجماعي دست يابند.

وي همچنين بر اين باور است كه موضوع هسته اي ايران بايد تحت كنترل آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد.

به عقيده وي اگر پيشنهاد روسيه با شكست روبرو شود، تحريم هايي ممكن است اعمال گردد.



اين تحليلگر، اگرچه احتمال درگيري نظامي ايران با آمريكا را غير قابل اجتناب مي داند، اما آن را منوط به نشستهاي شوراي امنيت مي داند.

وي همچنين با ستايش از موضع تركيه درباره بحران عراق و موضوع هسته اي ايران آن را موضع گيري درستي توصيف كرد.

به گزارش مهر "رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه اخيراً در گفتگويي ضمن تاكيد بر حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران اين فعاليت ها را تهديدي براي امنيت تركيه ندانسته بود.

به گفته اين استاد دانشگاه در انگليس تركيه نه خواهان همسايه اي اتمي است و نه اينكه تمايلي به بروز جنگي مجدد در همسايگي خود مي باشد كه به عقيده اين تحليلگر هر دو اين وضعيت مي تواند بر آنكارا تاثير بگذارد.