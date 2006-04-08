اندام هاي انساني توليد انبوه مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، با كشت سلول هاي بدن بيماراني كه به دليل نواقص مادرزادي مثانه از اختلال عملكرد اين عضو رنج مي بردند و قرار دادن آنها در قالب هايي به شكل مثانه و قابل تجزيه از جنس قارچ، مثانه طبيعي ساخته شد.



اولين مثانه آزمايشگاهي كه توليد آن تنها هشت هفته به طول انجاميد در سال 1995 به بدن بيماران پيوند زده شد. اين مثانه تا كنون بدون هيچ عارضه جانبي درست مانند يك مثانه طبيعي كار كرده است.



تا كنون براي درمان بيماران با اختلالات مثانه از عمل هاي جراحي كه در آن بخشي از روده به جاي مثانه جايگزين مي شود استفاده مي شد. كشش ديواره اين مثانه آزمايشگاهي و ظرفيت نگهداري و توانائي كنترل ادرار با اين مثانه درست مانند مثانه طبيعي است.



دكتر آنتوني آتالا از دانشكده پزشكي وابسته به دانشگاه ويك فارست گفت: اگرچه به مطالعات بيشتري نياز است تا اين مثانه جايگزين روش هاي ديگر درماني شود ولي اين مطالعه اولين قدم در كسب توانائي ساخت اندام هاي بشري در محيط ازمايشگاهي براي درمان و جايگزين سازي اندام هاي آسيب ديده بدن است.

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