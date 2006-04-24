دكتر "علي منتظري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: جهاد دانشگاهي در سال جديد 5 شعبه علمي كاربردي را در ايلام، رودسر، فومن، چهارمحال و بختياري و خرم آباد ايجاد مي كند.

وي با بيان اين كه آموزش عالي جهاد دانشگاهي ارتقا جايگاه پيدا كرده و به دانشگاه علم و فرهنگ تبديل شده است، گفت: مركز آموزش عالي جهاد دانشگاهي با سه دانشكده علوم انساني، فني و مهندسي و هنر كه زير چتر دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهي فعاليت مي كنند دوره هاي تكميلي را گسترش مي دهند.

رئيس جهاد دانشگاهي اضافه كرد: در سال گذشته كارشناسي ارشد مديريت فرهنگي در جهاد داير بود و امسال دو رشته حقوق و پژوهش هنر نيز به دوره هاي تكميلي اضافه شده است.

وي اظهار داشت: در حال حاضر در حدود 10 رشته ديگر نيز به وزارت علوم پيشنهاد شده است كه اميدواريم با موافقت وزارت علوم در سال 1386راه ندازي شود.