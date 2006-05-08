شهرام اقبال زاده : نويسندگان طيف هاي ديگر هم مي توانستند جايزه ادبي ارشاد را بگيرند

شهرام اقبال زاده در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر با بيان اين مطلب افزود : داستان كوتاه و بلند و رمان پديده هاي مدرني هستند كه پس از پديد آمدن جايگزين شعر نشده و تنها نيازهاي رواني عاطفي بشر را پاسخ مي دهند و به نظر من رسانه ها اين ارتباط را برقرارنمي كنند .

اين نويسنده ياد آور شد : حتي سينما هم جاي رمان و داستان را نگرفته، به طوري كه رسانه هاي تصويري فرصت تامل و خلوت را از انسان گرفته ، در صورتي كه داستان و رمان ويژه تامل و تنهايي مخاطب است. حتي از مرگ رمان هم صحبت شده كه من چنين اعتقادي ندارم چون داستان به لايه هاي خاصي ازعاطفه و انديشه بشر پاسخ مي دهد و رسانه هاي ديگر اين نياز را بر آورده نخواهد كرد .

وي در خصوص تاثير ادبيات داستاني بر سينما گفت : تاثيرات داستان و سينما متقابل است حتي به عقيده من تاثيرداستان بر سينما بيشتراست ضمن اينكه سينما بر داستان از بعد بيان دراماتيك اثر مي گذارد، به طوري كه فيلم خوب مبتني بر داستان و فيلنامه خوب خواهد بود.

اقبال زاده با اشاره به اهداي جوايز به نويسندكان ادبيات داستاني در افتاحييه نوزدهمين نمايشگاه كتاب تهران خاطرنشان كرد : نويسندگاني كه جايزه گرفتند نويسنده هاي برجسته و جوان نسل انقلاب بودند كه حالا به پختگي و ميان سالي رسيده اند و بعضي از آثارشان بسيار ارزشمند بود، اما هر ادبيات رويكردها و طيف هاي مختلف دارد و نويسنده هاي ديگري هم مي توانستند در اين فهرست قرار گيرند.

اين نويسنده در پايان گفتگو با مهر تصريح كرد : بعضي ها عقيده دارند تعداد جوايز زياد شده، اما من چنين اعتقادي ندارم. هر چقدر جايزه ها و تقديرها بيشترشود براي ترويج كتابخواني و معرفي كتاب مفيدتر است. بنابراين بايد به معرفي چهره هايي كه در اين زمينه تلاش كرده اند پرداخت و هر چقدر به اين مسائل بيشتر، علمي ترو بي طرفانه تر پرداخته شود، موثرتر خواهد بود، همچنان كه بعضي از جوايز نسبت به بعضي از جوايز ديگر تاثير بيشتري بر شمارگان كتاب دارند .