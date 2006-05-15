نيازي به واردات گندم نيست

سيد جاسم ساعدي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با تاكيد بر عدم نياز به واردات گندم در سال جاري گفت: براساس گفته هاي وزير جهاد كشاورزي امسال نيازي به واردات گندم نداريم بطوريكه ميزان خريد گندم از كشاورزان چه در سال 84 و چه در سال جاري به اندازه نياز مصرفي كشور بوده است .

وي ميزان نياز خوراكي كشور به گندم را 7/10 ميليون تن اعلام كرد و افزود: اين در حالي است كه براساس پيش بيني به‌عمل آمده امسال حدود11 ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري مي شود .

ساعدي در مورد ارائه مجوز براي واردات گندم از سوي شوراي اقتصاد به وزارت بازرگاني گفت: واردات گندم تنها در چند مورد خاص و در قالب واردات گندم فقط براي براي ذخاير اضطراري و اختلاط گندم خارجي با داخلي براي بالابردن كيفيت ، واردات گندم از سوي كارخانجات آرد سازي به منظورتوسط واحدهاي توليد كننده آرد در ازاي صادرات آرد صورت مي گيرد .