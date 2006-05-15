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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۴۶

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با "مهر":

نيازي به واردات گندم نيست

نيازي به واردات گندم نيست

رئيس كميسيون كشاورزي با تاكيد بر عدم نياز به واردات گندم در سال جاري افزود: امسال حدود 11 ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري خواهد شد.

سيد جاسم ساعدي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با تاكيد بر عدم نياز به واردات گندم در سال جاري گفت:  براساس گفته هاي وزير جهاد كشاورزي امسال نيازي به واردات گندم نداريم بطوريكه ميزان خريد گندم از كشاورزان چه در سال 84 و چه در سال جاري به اندازه نياز مصرفي  كشور بوده است .

وي  ميزان نياز خوراكي كشور به گندم را 7/10 ميليون تن اعلام كرد و افزود: اين در حالي است كه براساس پيش بيني به‌عمل آمده امسال حدود11  ميليون  تن گندم از كشاورزان خريداري مي شود .

ساعدي در مورد  ارائه مجوز براي  واردات گندم از سوي شوراي اقتصاد به وزارت بازرگاني گفت: واردات گندم تنها در چند  مورد خاص  و در قالب  واردات گندم  فقط براي براي ذخاير اضطراري و اختلاط گندم خارجي با داخلي  براي بالابردن كيفيت  ، واردات گندم از سوي كارخانجات آرد سازي به منظورتوسط واحدهاي توليد كننده آرد در ازاي صادرات آرد  صورت مي گيرد .

 

کد مطلب 326252

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