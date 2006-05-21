ملت ايران با هوشياري توطئه ها را در نطفه خفه مي كنند/ اقليت هاي ديني رافت جمهوري اسلامي را حس كرده و آزادانه زندگي مي كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمدرضا باهنر كه صبح امروز رياست جلسه علني را به عهده داشت، با اشاره به چاپ مطلبي در يكي از روزنامه ها اظهار داشت: جمعه گذشته فردي در اين روزنامه، طي مطلبي بي حرمتي كرده كه اين مسئله موجب انتقاد برخي نمايندگان آذري زبان مجلس شد به طوريكه اعتراض خود را به هيات رئيسه مجلس اعلام كرده اند.

وي افزود: مدير مسئول اين روزنامه تاكنون دو مرتبه به صورت رسمي و كتبي عذرخواهي كرده و اعلام كرده كه حتما يا نويسنده اين مقاله برخورد خواهند كرد و او را اخراج مي كنند.

باهنر تصريح كرد: اين انتظار بوده و هست كه در اين موارد حساس دقت جدي شود ما امروز با توطئه هاي وسيعي كه ريشه بسيار آنها در خارج از كشور است، رو به رو هستيم از داستان ترور كور عده اي از هموطنان بي گناه در شهرستان بم تا مسائلي كه بعضا در خوزستان مطرح مي شود، البته دشمن بيش از آنچه كه به اين حوادث و رفتارها چشم داشته باشد به عكس العمل آن چشم دارد و تلاش مي كند فضاي جامعه را ناامن كند و اقليت ها را نسبت به هم بدبين كند.

رئيس جلسه امروز مجلس خاطر نشان كرد: دشمن در جايي مقوله شيعه و سني و در جاي ديگر مقوله قوميتي را مطرح مي كند. اين در حالي است كه آذري هاي هموطن ما اكثريت بسيار قابل توجهي از ملت ايران را تشكيل مي دهند و مسئولان و دست اندركاران بسياري در كشور آذري زبان هستند و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي احترام ويژه اي به همه قوميت ها قائل است و ملت ايران با هوشياري و بيداري خود اين توطئه ها را در نطفه خفه مي كنند.

باهنر با بيان اينكه شايد به اينكه چرا اين مسئله را از تريبون مجلس مطرح مي كنم، انتقاد شود، تصريح كرد: علت مطرح شدن اين مسئله از تريبون مجلس به اين جهت است كه دشمن بيشتر به عكس العمل اين حوادث چشم دوخته است تا خود حوادث دشمن اين حوادث را با هزينه كم مي تواند ايجاد كند.

وي با بيان اينكه مدير مسئول اين روزنامه به صورت كتبي و رسمي عذرخواهي كرده است، خطاب به نمايندگان مجلس گفت: اين موضوع را پيگيري مي كنم.

باهنر در بخش ديگر از سخنان خود به تحليل يكي از رسانه هاي خارجي در خصوص طرح ساماندهي مد و لباس در ايران اشاره كرد و گفت: اين تحليل كه ايران مي خواهد براي اقليت هاي ديني لباس طراحي كند كه در جامعه آنها را از باقي مردم جدا كنند و برخي از حقوق آنها را ضايع كنند، براي مردم ايران بسيار طنز آلود است.

وي افزود: همكاران اقليت هاي ديني طي نامه اي خطاب به هيات رئيسه اين تحليل را محكوم كردند و اعلام كردند تحليل مسائل داخلي ايران را به عهده خودمان بگذاريم، ما رافت جمهوري اسلامي را حس كرده ايم و زندگي آزاد و راحتي داريم.

باهنردر پايان به نامه نمايندگان استان مركزي در تشكر از سفر رئيس جمهور و هيات دولت اشاره كرد و گفت: نمايندگان استان مركزي اظهار اميدواري كرده اند كه مصوبات مجلس زودتر در اين استان به اجرا در آيد.