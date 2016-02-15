برگزاری جشن کودکان نان آور بندرعباس الگوی فرهنگی مناسبی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حقیری زاده بعد از ظهر دوشنبه در مراسم جشن كودكان نان آور بندرعباس که در رستورانی به نام کافه کوخ متعلق به موسسه خیریه خانه آرزوها برگزارشد، اظهار داشت: ساماندهی كودكان بی سرپرست و ایجاد اشتغال برای آنها باید در دستور كار دستگاه های حمایتی و موسسات خیریه عام المنفعه قرار گیرد تا بتوانیم ضمن حل مشكل این عزیزان از تبعات اجتماعی آن نیز جلوگیری كنیم.

وی خاطر نشان كرد: برگزاری جشن كودكان نان آور در این رستوران گردشگری، اقدام خلاقانه ای از سوی موسسه خیریه خانه آرزوها است كه می تواند الگوی فرهنگی مناسبی برای كسبه و بازاریان نیز باشد.

در ادامه نایب رییس موسسه خیریه خانه آرزوها، بها دادن و ایجاد زمینه ای برای ابراز وجود به كودكانی كه اكثر آنها یتیم هستند و با سن كم به نوعی نان آور خانواده های خود هستند از اهداف برپایی این جشن عنوان كرد كه با مناسبت جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.

محسن بختیار یادآور شد: برخی موضوع جمع آوری این كودكان را مطرح و از آنها با نام "كودكان خیابانی" یاد می كنند اما موسسه خیریه خانه آرزوها این كودكان را "كودكان نان آور" نام نهاده و به دنبال ساماندهی و ایجاد اشتغال پایدار برای آنها است.

وی اضافه كرد: آشپزی یكی از هنرهای كدبانوهای ایرانی است كه با همین نگاه موسسه خیریه خانه آرزوها با مشاركت دو نفر از خیرین خود اقدام به راه اندازی یك رستوران با نام "كافه كوخ" كرده است و كلیه پرسنل این مجموعه از زنان مددجوی این موسسه هستند.

وی راه اندازی تولیدی صنایع دستی خانه به خانه را از دیگر پروژه های این موسسه خیریه عنوان كرد و گفت: در این زمینه زنان و كودكان سرپرست خانوار، آموزش های لازم را گذرانده و سپس مواد اولیه تهیه و در اختیار آنها قرار داده می شود و اقلامی كه ساخته شد با برپایی نمایشگاه خیریه صنایع دستی فروخته شده و درآمد آن به افراد شاغل در این بخش داده می شود.

بختیار گفت: تاكنون موفق به برگزاری ۳ نمایشگاه خیریه صنایع دستی در فرهنگسرای طوبی، محل برگزاری نمایشگاه های دائمی بندرعباس و دانشگاه آزاد بندرعباس شده ایم و از شهرداری خواستار همكاری هستیم تا در ایام نوروز نیز نمایشگاهی را در پارك دولت برپا كنیم.

نایب رییس موسسه خیریه خانه آرزوها خاطر نشان كرد: راه اندازی تولیدی پوشاك و آشپزخانه بیرون بر از دیگر پروژه های این موسسه خیریه با هدف ایجاد اشتغال برای زنان و كودكان بی سرپرست و بدسرپرست می باشد كه با حمایت های همه جانبه و همكاری اداره كل بهزیستی استان در دست انجام است.

جشن كودكان نان آور بندرعباس توسط موسسه خیریه خانه آرزوها برای كودكانی كه در خیابان ها اقدام به دست فروشی می كنند، برگزار شد.