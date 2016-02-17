توافق نفتی اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، ریاست اقلیم کردستان عراق شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که با پیشنهاد حیدر العبادی نخست وزیر عراق مبنی بر تامین حقوق تمامی کارمندان اقلیم کردستان در ازای واگذاری تمامی تولیدات نفتی اقلیم به دولت بغداد موافق است.

در این بیانیه بر اهمیت ادامه گفتگو و پایبندی به قانون بر اساس منافع مشترک اقلیم و دولت بغداد تاکید کرد.

این بیانیه پس از آن صادر می شود که حیدر العبادی روز دوشنبه اعلام کرد برگزاری همه پرسی درباره استقلال اقلیم کردستان عراق منجر به تشدید تنش ها خواهد شد و منافع کردها در جدایی نیست. وی گفته بود در صورتی که اقلیم کردستان عراق درآمدهای نفتی خود را به دولت مرکزی بغداد واگذار کند، تمامی حقوق کارمندان اقلیم کردستان عراق را پرداخت خواهد کرد.

شمار کارمندان اقلیم کردستان عراق بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزاز نفر است و این منطقه برای پرداخت حقوق این تعداد، ماهیانه نیازمند ۸۹۰ میلیارد دینار است، ۳۳۶ میلیارد دینار از این مبلغ به نیروهای پیشمرگه اختصاص دارد.