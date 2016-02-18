به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین دوایی ظهر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با بیان اینکه مسیر تحول قطبهای سه گانه اقتصاد ایران بر سه محور صنعت، کشاورزی و خدمات است، بیان داشت: در بخش خدمات تنها نقطه ای که با ورود تکنولوژی اشتغالزایی می کند «آی. سی. تی» است.

وی در ادامه سخنانش به مثال هایی در خصوص تکنولوژی و اشتغالزایی آن در دنیا اشاره داشت و گفت: در واقع «آی. سی. تی» با به کارگیری متخصصان فن می تواند اشتغالزایی کند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: ۱۵ سال قبل در کشور فرمول پارک های علم و فن آوری مطرح و تصمیم بر این شد که ایده های نو به شرکت های نوپا تبدیل شود.

دوایی با تاکید بر اینکه این شرکت های نو با ایده های نو به داخل مراکز رشد ورود پیدا کردند، افزود: پس از ورود شرکت های نو پا با ایده های نو به مراکز رشد آن ها وارد پارک های علم و فنآوری شدند.

وی با اشاره به اینکه از تجمیع شرکت های با ایده های نو شرکت های بزرگ ایجاد شد، گفت: در حال حاضر به دنبال ایجاد فضای جدیدی هستیم که مکمل فضای قبلی باشد و در واقع صاحبان تبحر به نهاد های دیگر وارد شوند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص بیان کرد: برای اجرایی شدن این هدف نیاز به حضور سرمایه گذاران خطر پذیر و با تجربه است تا در زمینه تکنولوژی و فنآوری و تکمیل فضای پارک علم و فنآوری سرمایه گذاری کنند.

دوایی از سرمایه گذاران خطر پذیر در استان ها به عنوان شتاب دهنده استانی نام برد و عنوان داشت: به دنبال شتاب دهنده های استانی هستیم که به صورت گزینشی انتخاب می شوند.

وی در مورد برنامه های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از پارک علم و فناوری گفت: توانمند سازی و تسهیل فضای کسب و کار، کاهش سرمایه زیر ساختی، ارائه کسب و کار و حمایت از توسعه شتاب دهنده ها از جمله برنامه های حمایتی است.