ایران برای آمریکا مهم است/آمریکا در سوریه هم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح ظهر پنجشنبه در همایش سفیران فرهنگی در محل مجتمع‌ آیه‌های مشهد بیان کرد: این روز ها کلمه ایران در انتخابات آمریکا سرنوشت ساز شده است و قریب به اتفاق نامزد های انتخاباتی ایالات متحده برای اینکه رای جمع کنند به موضوع ایران توجه دارند.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها جبهه های متعددی را برای ضربه ضربه زدن به مسلمانان و نظام اسلامی گشودند بیان کرد: به طور مثال استکبار جهانی به سرگردگی آمریکا در سوریه سرمایه فکری و مالی خود را جمع کردند تا به حرم اهل بیت آسیب برسانند ولی از این موضوع غافل بودند که مسلمانان اعم از شیعه و سنی در برابر این تجاوز و افکار پلید صف کشیده و جواب آنها را می دهند.

وی همچنین با اشاره به دستگیری اخیر آمریکایی‌ها توسط نیروهای سپاه افزود: ذلتی که امروز آمریکا به آن گرفتار شده کار خدا است به طوری که هنوز آمریکایی‌ها به دنبال این هستند چگونه این خفت و خواری را پاک کنند.

وی گفت: اقدام سپاه در این ماجرا موجب شد تا کشورهای عربی که هزینه ناو های آمریکایی را پرداخت می کنند دچار تردید شوند.

وی با بیان اینکه هر چند تجهیزات آنها قابل مقایسه با ما نبود اما ایمان سپاه و فرزندان این مرز و بوم قدرتی است که دشمن همیشه از آن واهمه داشته است.

وی اظهار کرد: ۳۷ سال از پیروزی این انقلاب می‌گذرد و این نظام به پشتوانه ملت در بسیاری از صحنه ها به پیروزی رسیده است اما هنوز بسیاری این پیروزی‌ها را باور ندارند و رهبر جامعه را می‌آزارند.

تمامی بندگان خدا فقیر هستند

رئیس کمیته امداد با اشاره به آیات قرآنی مبنی بر اینکه تمامی بندگان خدا فقیر هستند بیان کرد: مهم ثروت و دارایی نیست بلکه تحول فکری مهم است و این کار طلاب است که این تحول فکری را در جامعه به وجود بیاورند.

وی در جمع طلاب بیان کرد: طلبه ها باید دست مساکین را گرفته و احیاگر مردم باشند.

وی با اشاره به این موضوع که به فقر به عنوان مانعی برای موفقیت و پیشرفت و همچنین به ثروت به عنوان عزت اعتقادی ندارم افزود: نباید اجازه داد خودمان را در فقر بیندازیم بلکه باید با دست خودمان دارایی خلق کنیم.

وی با بیان اینکه همه باید مددکار باشند ادامه داد:امدادگران مددجوی قرب الهی هستند که باید در این راه از یکدیگر سبقت بگیرند.