برتری شاگردان قلعه نویی در خانه/ سپاهان همچنان در بحران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و سپاهان از چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر که از ساعت ۱۵:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام(ره) به مصاف هم رفتند با نتیجه دو بر یک به نفع تراکتورسازی به پایان رسید.

رسول نویدکیا در دقیقه ۱۳ اولین گل بازی را برای سپاهان به ثمر رساند و آلویز نانگ مهاجم تراکتورسازی نیز در دقیقه ۲۹ کار را به تساوی کشاند ولی در لحظات پایانی این بازی مهدی شریفی در دقیقه ۹۴ گل پیروزی بخش تراکتورسازی را به ثمر رساند.

سعید آقایی از تراکتورسازی در دقیقه ۴۴ کارت زرد گرفت و موسی اف بازیکن تیم سپاهان نیز در دقیقه ۸۲ از داور مسابقه کارت قرمز گرفت.

شاگردان قلعه نویی با این سه امتیاز ۳۱ امتیازی شدندو به رده ششم جدول صعود کردند و سپاهان نیز همچنان با ۲۵ امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفتند.