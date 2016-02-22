به گزارش خبرنگار مهر، همایش سه کاندیدای فهرست صدای ملت( نزدیک به دولت) با موضوع مطالبات دانشگاهیان از مجلس آینده برگزار شد.

محمود صادقی، استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ابتدای این جلسه با اشاره به سندی که دانشجویان در قالب مطالبات خود را بیان کرده بودند، اظهار داشت: با چماق، زندان، حق و حرف نمی توان مردم را به راه خدا فراخواند. راه خدا، راه روشن و توأم با بینات است و بینات را با استدلال، عقل و خرد می توان به جامعه القا کرد.

وی با اشاره به اینکه پدرش همراه با شهید بهشتی در حادثه هفتم تیر به شهادت رسیده است، افزود: تعبیری از شهید بهشتی به کار برده می شود که دانشجو، موذن جامعه است. به نظر من دانشجو، پیشخوان و نماینده راستین مردم است.

صادقی با اشاره به سرفصل های دیگری از سند مطالبات دانشجویان ادامه داد: دانشجویان معتقدند باید ارعاب و مداخله نهادهای نظامی در فعالیت دانشجویان خاتمه یافته و هیچ دانشجویی از تحصیل محروم نشود.

استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: استقلال دانشگاه ها، توقف روند اسلامی شدن علوم انسانی، توقف روند تفکیک جنسیتی، اشتغال دانشجویان و بازنگری در سربازی از مطالبات مهم دانشجویان است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در دولت های نهم و دهم فضای امنیتی بر دانشگاه ها حاکم شد و در این فضا امکان تفکر و اندیشه محدود شد. وقتی تفکر فضای بروز پیدا نکند، رکود علمی ایجاد می شود.

صادقی خاطرنشان کرد: همواره سوال داشتم که چگونه وقتی استعدادهای ایرانی به خارج از کشور می روند، اینگونه رشد می کنند؟ عمده ترین عامل رشد، فضای اطمینان بخش توأم با تکریم دانشمندان است.

استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس گفت: جمله ای را از رهبری با گوش خود شنیدم که استبداد ضد استعداد است و هر جا که استبداد است جای رشد استعدادها نیست.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص عقب‌نشینی وزارت علوم در پرونده بورسیه ها توضیح داد: بنده در زمان وزارت آقای فرجی‌دانا، مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم بودم.

صادقی ادامه داد: پرونده بورسیه ها قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر کلید خورده بود و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گزارشاتی در این خصوص داشتند، اما منتشر نشده است.

استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به سهل‌انگاری وزارت علوم در انتشار اسامی دانشجویان بورسیه عنوان کرد: از نظر قانونی لطمه‌زدن به آبروی افراد اشتباه است. این کار از طریق وزارت علوم انجام نشد.

وی ادامه داد: در فروردین ماه سال جاری از سازمان بازرسی یک تیم در معاونت بازرسی وزارت علوم مستقر شدند. در معاونت بازرسی که بنده مدیریت آن را برعهده داشتم، پرونده هایی در خصوص اساتید اخراجی وجود داشت که برای اساتید مورد نظر همزمان پرونده‌های اخلاقی و انضباطی ساخته بودند. این ظلم ها در نظام جمهوری اسلامی انجام شده بود.

صادقی ادامه داد: بازرسی که از سازمان بازرسی به وزارت علوم آمده بود، به من گفت ما با هم ندار هستیم با هم کنار می آییم، بعد من فهمیدم که این آقا خودش جزء بورسیه ها است، به دلیل وجود همین افراد گزارش سازمان بازرسی در خصوص پرونده بورسیه‌ها قرائت نشد.

استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه مجلس با سوالات خود وقت وزیر علوم را می گیرد، اظهار کرد: این سوالات با انگیزه‌های مختلفی انجام می شود. یکی می خواهد آقازاده اش جذب شود دیگری خواستار برکناری یک مدیر است.

وی تاکید کرد: وزارت علوم در پرونده بورسیه ها کوتاه نیامده و نخواهد آمد، اما از سرعت بررسی این پرونده ها کاسته شده است.

صادقی در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری در خصوص جذب هیات علمی گفت: دانشگاه و آموزش عالی در دوره گذشته به سمت تمرکز رفته و اختیارات آنها محدود شده، این امر امکان مداخله نهادهای سیاسی و امنیتی را در فرآیند جذب میسر کرده است.

استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه فرآیند جذب هیات علمی در دانشگاه ها نیازمند اصلاحات اساسی است، گفت: به قول بزرگی ۷۰ درصد اختیارات آموزش عالی در دست نهادهای دیگر و ۳۰ درصد در اختیار وزارت علوم است.

صادقی در پایان از دانشجویان خواست که به لیست ۳۰ نفره اصلاح طلبان رأی بدهند.