رقابت ۸۲ کاندیدا برای شش کرسی مجلس/کردستانی ها آماده خلق حماسه

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان کردستان نیز هم چون سایر مردم همیشه در صحنه ی ایران اسلامی خود را مهیای شرکت در انتخابات هفتم اسفندماه کرده‌اند.

مشارکت کردستانی ها درچندین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی از میانگین کشوری بیشتر بوده است و کارشناسان هم پیش بینی می کنند در این دوره هم با توجه به شور و نشاط ایجاد شده و فضای تبلیغاتی حاکم بر جامعه، باردیگر مردم این استان مشارکتشان از میانگین کشوری فراتر می رود.

طی روزهای گذشته بسیاری از هنرمندان نام آشنای استان، قهرمانان ورزشی، فعالان سیاسی، اساتید دانشگاه وروحانیون برجسته به شکل های متعددی وارد عرصه شدند و حمایت قاطع خود را از نامزدهایی که به نظرشان اصلح تر هستند، اعلام کردند.

اصناف و گروه‌ها و نهادهای مختلف فعال در استان هم با صدور بیانیه هایی مردم را به حضور در پای صندوق‌های رای دعوت کردند و از انها خواستند حضوری دشمن شکن و پرشور هم در صحنه انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری داشته باشند.

بیش از یک میلیون نفر در کردستان واجد شرایط رای دادن هستند

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای استان در آستانه روز انتخابات، گفت: ستاد انتخابات در استان همزمان با سایر استان‌های کشور پس از ابلاغ دستور آغاز انتخابات از سوی وزیرکشور تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

علیرضا آشناگر عنوان کرد: پس از تشکیل کمیته‌ها و ستادهای شهرستانی، جلسات مشترکی با هیئت نظارت، واحد پیشگیری از جرائم انتخاباتی دادگستری، دستگاه‌های خدماتی، مدیریت بحران و اعضای شورای تامین استان و نیز گروه‌های سیاسی و احزاب، خبرنگاران، مدیران خبرگزاری‌های معتبر و نشریات با هدف تحقق مشارکت حداکثری برگزار شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان به انجام نظرسنجی هایی در خصوص مشارکت مردم استان در انتخابات هفتم اسفند اشاره کرد و افزود: در دی ماه و بهمن ماه امسال نظرسنجی هایی درارتباط با مشارکت مردم در انتخابات انجام شد.

وی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۳۶ نفر در استان واجد شرایط رای دادن هستند، افزود: اگر بتوانیم میزان مشارکت مردم در انتخابات را افزایش دهیم شاهد تشکیل مجلسی قوی در راستای تحقق برنامه های توسعه ای استان خواهیم بود.

وی با اشاره به ایجاد شعبه های اخذرای در استان اشاره و عنوان کرد: یک هزار و ۱۹۷ شعبه اخذ رأی در قالب ۵۹۵ شعبه ثابت و ۶۰۲ شعبه سیار پیش‌بینی شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان اظهارداشت:از تعداد کل شعبه های موجود در استان ۷۱۵ شعبه آن روستایی و ۴۸۲ مورد آن هم شهری است.

وی به شمار افراد رای اولی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: در این دوره از انتخابات در مجموع ۶۷ هزار و ۸۶۳ نفر رای اولی هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان عنوان کرد: ۸۲ نفر کاندیدا در پنج حوزه انتخابیه استان در مجلس شورای اسلامی و پنج نفر کاندیدا هم در مجلس خبرگان رهبری با هم رقابت می کنند.

شبکه نظارتی آماده انجام رسالت قانونی خود در انتخابات است

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان کردستان هم با اشاره به اینکه بر اساس قانون، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، گفت: رصد فعالیت های کاندیداها و طرفداران آنها یکی از وظایف و تکالیف ما است در راستای انجام این وظیفه به نحو احسن تمام تلاش خود را کرده ایم.

بهروز مهتابی بیان کرد: با توجه به اینکه در طول سال گذشته هیچ انتخاباتی در کشور برگزار نشد فرصت پیدا کردیم تا شبکه نظارتی خود را هم از لحاظ سخت افزاری و هم نرم افزاری ترمیم و بازسازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه قسمت زیاد کار نظارت توسط همکاران دفتر نظارت استان صورت می‌گیرد، افزود: در چارچوب قانون با هیئت‌ اجرایی و بازرسی استان تعامل و هماهنگی داریم و هیچ مشکلی در استان در بحث نظارت بر انتخابات وجود ندارد.

وی بیان کرد: هرچه به روز انتخابات نزدیک تر می شویم گروه های معاند هم فعالیت خود را برای کاهش مشارکت مردم در این عرصه سرنوشت ساز بیشتر می کنند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان کردستان ادامه داد: امروز آنچه حائز اهمیت است و باید بسیار به آن توجه کنیم تلاش برای برگزاری انتخاباتی پرشور و همچنین انتخاب افراد اصلح است.

مهتابی اظهارداشت: امیدواریم افرادی به عنوان نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند که دلسوز ملت و نظام باشند.

در همین حال رئیس هیات بازرسی انتخابات استان کردستان هم از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در این استان در هفتم اسفند ماه خبر داد.

حسین فیروزی بیان کرد: تمامی اعضای هیات های بازرسی در قالب استان و شهرستان آموزش های لازم را فراگرفته و آماده انجام وظایف خود هستند.